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مدينة العلوم بالعاصمة تحتفي باليوم العالمي للشمس يوم الاحد 23 جوان 2019

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - تنظم مدينة العلوم بالعاصمة بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، بمناسبة اليوم العالمي للشمس الموافق ليوم 21 جوان من كل سنة، والمتزامن مع موعد الانقلاب الصيفي، تظاهرة علمية يوم الأحد 23 جوان 2019.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة تقديم محاضرة بعنوان "نجمنا الشمس" للمحاضر من مدينة العلوم الأستاذ نوفل بن معاوية، ومحاضرة بعنوان "طرق قياس محيط الأرض" للمحاضر الأستاذ عبد الحفيظ تياهي عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك إضافة إلى سلسلة من الورشات العلمية وعملية رصد قرص الشمس بالمرقاب.


ويمثل الانقلاب الصيفي بداية فصل الصيف في عدد كبير من بلدان الجزء الشمالي للكرة الأرضية، ويكون عادة يوم 21 جوان، ويكون نهاره أطول أيام السنة، إذ تستطع الشمس فيه لساعات طويلة، ويشهد هذا اليوم ميلان محور الارض نحو الشمس، حينها تكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس.

  
  
     
  
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