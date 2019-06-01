الFTDES يطالب السلطات التونسية بالسماح بدخول القاطرة البحرية maridive 601 لميناء جرجيس

Samedi 01 Juin 2019
بلاغ صحفي - اتصل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بربان القاطرة البحرية maridive 601 التي أنقذت 75 مهاجرا وتتواجد حاليا قبالة ميناء جرجيس وقد أكد على حساسية الوضع الإنساني على ظهر المركب حيث تحتاج وضعية بعض الناجين متابعة طبية كما لا تتوفر الأغذية والمفروشات بالشكل الكافي للمهاجرين المتواجدين على سطح المركب عرضة للتقلبات المناخية. ورغم مجهودات الطاقم للاحاطة بالمهاجرين لكن الاوضاع تزداد صعوبة مع تقدم الوقت.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب عاجلا السلطات التونسية بالسماح بدخول القاطرة البحرية maridive "601 لميناء جرجيس حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية القيام بدورها
يحذر من تبني السلطات التونسية للسياسات الأوروبية اللاإنسانية والمعاديةلالإنقاذ البحري والتعلل بالإجراءات البيروقراطية لمعاقبة كل من يساهم في إنقاذ الأرواح البشرية
يدعو لوقف '' مسارات التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي'' في مجال ما يسمى بمكافحة الهجرة غير النظامية والترحيل وتوجيه رسالة سياسية للاوروبيين ان تصدير أزمة المهاجرين نحو الموانئ التونسية ينسف كل مسار للتعاون
يؤكد ان تونس لا تتوفر على منظومة قانونية كافية تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولا يمكن أن تكون منصة إنزال وفرز للمهاجرين بفرض سياسة الأمر الواقع الأوروبية
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب عاجلا السلطات التونسية بالسماح بدخول القاطرة البحرية maridive "601 لميناء جرجيس حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية القيام بدورها
يحذر من تبني السلطات التونسية للسياسات الأوروبية اللاإنسانية والمعاديةلالإنقاذ البحري والتعلل بالإجراءات البيروقراطية لمعاقبة كل من يساهم في إنقاذ الأرواح البشرية
يدعو لوقف '' مسارات التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي'' في مجال ما يسمى بمكافحة الهجرة غير النظامية والترحيل وتوجيه رسالة سياسية للاوروبيين ان تصدير أزمة المهاجرين نحو الموانئ التونسية ينسف كل مسار للتعاون
يؤكد ان تونس لا تتوفر على منظومة قانونية كافية تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولا يمكن أن تكون منصة إنزال وفرز للمهاجرين بفرض سياسة الأمر الواقع الأوروبية
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Par:karimyousef (France )
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