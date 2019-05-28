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وزارة الداخلية تدعو إلى الابلاغ السريع والأكيد عن عناصر إرهابية

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية:

1) "أسامة بن حسين بن مبروك الخزري" تونسي مولود في 27 أفريل 1992، اسم الأم "هندة بنت الشريف"، قاطن حي البغدادي بن حسين جندوبة (صورة مرفقة).


2) "أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني" مولود في 05 أكتوبر 1991، قاطن القوازين الدهماني الكاف (صورة مرفقة).

3) "محمد أمين محكوكة"، الكنية "أبو أيمن الوهراني"، جزائري الجنسية.

4) "خليل بن عمار بن عثمان المنصوري"، الكنية "أبو مسلم القصريني"، تونسي، مولود في 24 ماي 1991، اسم الأم "جمعة السلوقي"، قاطن الكامور حاسي الفريد القصرين.

عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية:

الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.

الرقم: 71.335.000.

الرقم: 193 الحرس وطني.

الرقم: 197 الأمن الوطني.

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية.

  
  
     
  
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