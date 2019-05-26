القبض على المضنون فيه الرئيسي في عملية الإعتداء على مقهى برادس ومرافقيه

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين بإدارة إقليم الأمن الوطني ببن عروس إثر القيام بالتحريات اللازمة وإجراء حملات تمشيط اليوم الأحد من إلقاء القبض على المضنون فيه الرئيسي في عملية الإعتداء على أحد المقاهي بجهة رادس وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.وأفادت الوزارة أن المضنون فيه المكنى بـ"مكارتي" يبلغ من العمر 24 سنة ويقطن بحي الشتلة برادس الملاحة وهو من ذوي السوابق العدلية وصادر في شأنه منشور تفتيش منذ سنة 2018 من أجل تكوين وفاق كما تم القبض على مُرافقيه (البالغين من العمر 19 و27 سنة ويقطنان بجهة رادس) واللذين تعرف عليهما صاحب المقهى المتضرر عند عرضهما عليه.وأضافت أنه بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بالإحتفاظ بالمضنون فيهم وإحالة الموضوع على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث والتعرف على بقية المضنون فيهم.وبخصوص التحريات الأولية أوضحت الوزارة أن المضنون فيه الرئيسي إعترف بتحوله إلى جهة رادس مليان صحبة مرافقيه لقضاء شأن لهم وبوصولهم إلى وجهتهم أوقفوا السيارة أمام محطة لغسيل السيارات بالجهة أين حدثت مناوشة بينهم وبين بعض الأشخاص أمام مقهى مجاور تطورت إلى تبادل للعنف الأمر الذي استوجب تدخل الأجوار بما في ذلك صاحب محطة الغسيل لفض الخلاف.وبسماع شهادة صاحب محطة الغسيل كشاهد أكد ما سبق ذكره وأضاف أن الأمر تطور بعد ذلك مع قدوم مجموعة من الأشخاص إلى مكان الواقعة قامت مباشرة بمحاولة إقتحام المقهى والاعتداء بالعنف على أحد العاملين به كما تعمد أحد أفرادها إضرام النار في واجهة المقهى التي أتت النيران على جزء منها لولا الإسراع في اخمادها وفق نص البلاغ.وأضافت الوزارة أن شاهد عيان ثان أكد ما سبق مشيرا إلى أن مجموعة المنحرفين كانت تتلفظ أثناء الواقعة بألفاظ نابية وعبارات سب الجلالة.وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بلاغ سابق أن الاعتداء الذي جد بأحد المقاهي بجهة رادس لا علاقة له بالمتشددين دينيا على خلفية الإفطار في رمضان نافية ما تم تداوله مساء السبت حول تعرض المقهى المذكور إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين دينيا على خلفية فتحه للعموم وقبوله للمرتادين قبل توقيت الإفطار.