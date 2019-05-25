صادرات تونس من صناعة الجينز نحو اوروبا بلغت 1322 مليون دينار مع موفى سنة 2018

Samedi 25 Mai 2019



وات

- بلغت صادرات تونس من صناعة الجينز نحو القارة الأوروبية حوالي1322 مليون دينارفي موفى سنة 2018، وتعتبر تونس المزود الأول من سراويل الجينز للسوق الإيطالية والمزود الرابع للسوق الفرنسية.وتعد تونس 500 مؤسسة صناعية ناشطة في صناعة الدجينز 90 بالمائة منها مصدرة كليا، توفر حوالي 57 ألف موطن شغل، وفق ما افاد به وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني خلال لقاء جمعه امس الجمعة برئيس مدير عام الشركة العالمية لصناعة وغسل الجينز "ويك ميك" المنتصبة في تونس والرائدة في صناعة الدجينز، اريك ليينكزوسكي.ويشار الى أن الصادرات الجملية لقطاع النسيج والملابس قد سجلت خلال شهر جانفي سنة 2019 حوالي 707 مليون دينار وبحساب اليورو 205.1 مليون يورو.وأكد المسؤول الأول على الشركة التي تشغل حوالي 4500 عامل وتنتج حوالي 6 مليون قطعة في السنة، مواصلة دعم نشاط شركته في تونس وإقامة مشاريع جديدة مستقبلا في عدد من ولايات في الجمهورية على غرار الوحدات الصناعية المنتصبة حاليا برأس الجبل والعالية ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل بولاية بنزرت، حسب معطيات نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني.