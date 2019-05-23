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صفاقس : قريبا تعزيز اسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بسفينة سريعة

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
وات - من المنتظر ان يتم خلال فصل الصيف الحالي تعزيز أسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بسفينة سريعة خاصة بنقل المسافرين فقط تقدّر سرعتها بضعف سرعة السفينة العادية التي تربط بين صفاقس وجزيرة قرقنة أو ما اصطلح على تسميتها ب"اللود".

وذكر الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للنقل بقرقنة عبد المجيد خشارم في تصريح لمراسلة (وات) أن هذا الخط السريع التي تعتزم الشركة خلقه قريبا للربط بين صفاقس وقرقنة والذي وفّرت الدولة بشأنه تعهّدات مالية قدرها 5 ملايين دينار، يهدف أساسا الى فكّ العزلة على جزيرة قرقنة خاصة اثناء العوامل الجوية الردئية في فصل الشتاء والتكثيف من الرحلات اثناء فصل الصيف والترويج لجزيرة قرقنة كقبلة سياحية.
وذكر ذات المصدر ان هذه السفينة السريعة التي حدّد آخر أجل لقبول العروض بشأنها يوم 27 ماي الجاري، تتّسع الى اكثر من 80 مسافرا تقلّهم من والى جزيرة قرقنة في أقلّ من 30 دقيقة.


  
  
     
  
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