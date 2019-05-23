حملات مداواة السباخ والاودية ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة

Jeudi 23 Mai 2019
وات - أكدت مديرة النظافة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة سميرة العبيدي، أن حملات مداواة السباخ والأودية باستعمال الطائرات ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة (بداية شهر جوان 2019) لتشمل مختلف ولايات الجمهورية وذلك على امتداد شهري جوان وجويلية المقبلين.
وقالت خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الوزارة أن "الامكانيات المادية المخصصة للغرض محدودة بما يستوجب رسم برنامج مفصل تضبط فيه أولاويات التدخل مع العمل على تشريك البلديات لمعاضدة جهود الوزارات المعنية الفلاحة والصحة والتجهيز والبيئة لتحقيق التدخل الناجع والسريع".
وأشارت إلى حرص الوزارة على تشريك المجتمع المدني لضمان انخراط المواطنين في برنامج مقاومة الحشرات من خلال تنظيم ورشات توعوية وتحسيسية انطلاقا من موفى شهر ماي 2019 وذلك بالشراكة مع كل الأطراف المتدخلة.
ومن جهته شدد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، على ضرورة اعداد خارطة طريق خلال الأيام القليلة القادمة من قبل كل المتدخلين لمكافحة انتشار الحشرات وتفادي الكوارث المحتملة عبر التدخل السريع . ودعا إلى ضرورة التأكد من فاعلية المواد المستعملة للمداواة مع تكثيف حمالات التوعية والتثقيف الصحي من خلال اعداد ومضات اشهارية تلفزية وتنظيم أيام مفتوحة بالوسط المدرسي وتوزيع مطويات للغرض.
ولفت إلى أهمية دور البلديات ومسؤوليتها في المراقبة واعلام الجهات المختصة للتدخل السريع عند الضرورة.
وخصصت هذه الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارات الصحة والتجهيز والفلاحة بالاضافة الى ممثلين عن البلديات، لمتابعة تنفيذ محاور الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات التي تم الانطلاق في انجازها منذ شهر جانفي 2019 ولتحديد مسؤولية مختلف الهياكل المعنية بالخطة وحثها على تنفيذ تدخلات عضوية مكثفة ببعض الأودية ومجاري المياه التي تشكل مآوي ايجابية للحشرات وذلك عبر جهر الأودية والتنظيف وشفط المياه وردم المستنقعات للتقليص من استعمال المبيدات الكيميائية.
وقالت خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الوزارة أن "الامكانيات المادية المخصصة للغرض محدودة بما يستوجب رسم برنامج مفصل تضبط فيه أولاويات التدخل مع العمل على تشريك البلديات لمعاضدة جهود الوزارات المعنية الفلاحة والصحة والتجهيز والبيئة لتحقيق التدخل الناجع والسريع".
وأشارت إلى حرص الوزارة على تشريك المجتمع المدني لضمان انخراط المواطنين في برنامج مقاومة الحشرات من خلال تنظيم ورشات توعوية وتحسيسية انطلاقا من موفى شهر ماي 2019 وذلك بالشراكة مع كل الأطراف المتدخلة.
ومن جهته شدد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، على ضرورة اعداد خارطة طريق خلال الأيام القليلة القادمة من قبل كل المتدخلين لمكافحة انتشار الحشرات وتفادي الكوارث المحتملة عبر التدخل السريع . ودعا إلى ضرورة التأكد من فاعلية المواد المستعملة للمداواة مع تكثيف حمالات التوعية والتثقيف الصحي من خلال اعداد ومضات اشهارية تلفزية وتنظيم أيام مفتوحة بالوسط المدرسي وتوزيع مطويات للغرض.
ولفت إلى أهمية دور البلديات ومسؤوليتها في المراقبة واعلام الجهات المختصة للتدخل السريع عند الضرورة.
وخصصت هذه الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارات الصحة والتجهيز والفلاحة بالاضافة الى ممثلين عن البلديات، لمتابعة تنفيذ محاور الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات التي تم الانطلاق في انجازها منذ شهر جانفي 2019 ولتحديد مسؤولية مختلف الهياكل المعنية بالخطة وحثها على تنفيذ تدخلات عضوية مكثفة ببعض الأودية ومجاري المياه التي تشكل مآوي ايجابية للحشرات وذلك عبر جهر الأودية والتنظيف وشفط المياه وردم المستنقعات للتقليص من استعمال المبيدات الكيميائية.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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