وزارة التجارة: المعدل السعري للمشمس بالاسواق خلال 2019 اعلي من العام الماضي والوزارة لم تتلق مطالب تصدير من جهة القيروان

Jeudi 23 Mai 2019
وات - أكدت وزارة التجارة ، الخميس، انها لم تفرض اي قيود على تسويق المشمش محليا وتصديره وان المعدل السعري لهذه المادة بسوق الجملة بالقيروان ( منطقة انتاج ) وسوق بئر القصعة (بن عروس) سجل ارتفاعا مقارنة بالموسم الفارط وليس هبوطا حادا في الأسعار.
وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، ان ها لم تتلق اي طلب لتصدير هذا المنتج من جهة القيروان وان معدل سعر المشمش الذي تم بيعه بسوق الجملة بالقيروان ، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 ماي 2019 تراوح بين 1,5 دينار و 1,8 دينار للكغ وهو معدل يفوق مستوى الموسم الفارط علما وان السوق شهدت تسويق 200 طن واتلاف 2,7 اطنان فقط".
ووصل المعدل السعرى على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة حاليا 1,430 دينار للكلغ مقابل سعر أقصى بنحو 3 دنانير حين بلغ المعدل السعري للعام الفارط 1400 مليم ما يعني زيادة ايجابية.
وأشارت الوزارة الى أنها منحت ، الى حد الآن، تراخيص لتصدير 1500 طنا من المشمش صدر منها فعليا 700 طنا مقابل 629 طنا خلال نفس الفترة من العام الفارط "مشيرة الى وجود مغالطة بشان معدل التلف الطبيعي لهذه المادة .
اقرأ أيضا: إتلاف أطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها إلى ليبيا والجزائر
وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، ان ها لم تتلق اي طلب لتصدير هذا المنتج من جهة القيروان وان معدل سعر المشمش الذي تم بيعه بسوق الجملة بالقيروان ، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 ماي 2019 تراوح بين 1,5 دينار و 1,8 دينار للكغ وهو معدل يفوق مستوى الموسم الفارط علما وان السوق شهدت تسويق 200 طن واتلاف 2,7 اطنان فقط".
ووصل المعدل السعرى على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة حاليا 1,430 دينار للكلغ مقابل سعر أقصى بنحو 3 دنانير حين بلغ المعدل السعري للعام الفارط 1400 مليم ما يعني زيادة ايجابية.
وأشارت الوزارة الى أنها منحت ، الى حد الآن، تراخيص لتصدير 1500 طنا من المشمش صدر منها فعليا 700 طنا مقابل 629 طنا خلال نفس الفترة من العام الفارط "مشيرة الى وجود مغالطة بشان معدل التلف الطبيعي لهذه المادة .
اقرأ أيضا: إتلاف أطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها إلى ليبيا والجزائر
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Par:rommen (Tunisia )
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