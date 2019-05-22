فيصل الحفيان: نحو الإعلان عن اندماج حزبي حركة تحيا تونس والمبادرة الدستورية

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- أفاد القيادي بحركة تحيا تونس، فيصل الحفيان، بأنّه سيتمّ الليلة خلال اجتماع بين قيادات حركة تحيا تونس وحزب المبادرة الدستورية الديمقراطية، "الإتفاق نهائيّا على التفاصيل الترتيبية والقانونية لعملية اندماج الحزبين".وبيّن الحفيان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ المشاورات مع حزب المبادرة كانت انطلقت منذ مدّة وذلك من أجل "توحيد القوى التقدّمية ذات المرجعية المشتركة وأنّ الإعلان عن عملية الإندماج سيكون أواخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم".ولفت إلى أنّه سيتمّ الإتفاق حول كافة التفاصيل بخصوص كيفية تواجد الحزبين على مستوى القيادة والبرنامج المشترك الذي سيتم اتباعه، مؤكّدا في الآن ذاته وجود مشاورات مع أحزاب أخرى، على غرار حركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي.