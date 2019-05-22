فيصل الحفيان: نحو الإعلان عن اندماج حزبي حركة تحيا تونس والمبادرة الدستورية

Mercredi 22 Mai 2019
وات - أفاد القيادي بحركة تحيا تونس، فيصل الحفيان، بأنّه سيتمّ الليلة خلال اجتماع بين قيادات حركة تحيا تونس وحزب المبادرة الدستورية الديمقراطية، "الإتفاق نهائيّا على التفاصيل الترتيبية والقانونية لعملية اندماج الحزبين".
وبيّن الحفيان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ المشاورات مع حزب المبادرة كانت انطلقت منذ مدّة وذلك من أجل "توحيد القوى التقدّمية ذات المرجعية المشتركة وأنّ الإعلان عن عملية الإندماج سيكون أواخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم".
ولفت إلى أنّه سيتمّ الإتفاق حول كافة التفاصيل بخصوص كيفية تواجد الحزبين على مستوى القيادة والبرنامج المشترك الذي سيتم اتباعه، مؤكّدا في الآن ذاته وجود مشاورات مع أحزاب أخرى، على غرار حركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي.
وبيّن الحفيان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ المشاورات مع حزب المبادرة كانت انطلقت منذ مدّة وذلك من أجل "توحيد القوى التقدّمية ذات المرجعية المشتركة وأنّ الإعلان عن عملية الإندماج سيكون أواخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم".
ولفت إلى أنّه سيتمّ الإتفاق حول كافة التفاصيل بخصوص كيفية تواجد الحزبين على مستوى القيادة والبرنامج المشترك الذي سيتم اتباعه، مؤكّدا في الآن ذاته وجود مشاورات مع أحزاب أخرى، على غرار حركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي.
En continu
- Hier 22:56 رسالة الى وزير الداخلية
- Hier 22:47 موسم الطيور
- Hier 22:39 الحالة الطوبالية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:06
|03:18
|
24°
|24°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|24°-17
|26°-17
|30°-19
|22°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 71 793) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 71 709) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 51 402) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 070) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 568) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 596) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 183) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 052) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 111) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 774) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 719) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 007) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 911) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 907) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 071) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 974) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 787) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 331) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 548) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 345) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: وزارة التجارة تضرب الانتاج المحلي من البطاطا وموارد العملة الصعبة من خلال اللجوء الى توريد بطاطا (اتحاد الفلاحة)