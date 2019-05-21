اغلاق 30 فضاء عشوائيا للطفولة في ولاية أريانة

Mardi 21 Mai 2019



وات

- أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها الثلاثاء، عن إغلاق 30 فضاء يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية، وصدرت قرارات غلق في شأنهم.وتاتي عمليات الغلق، حسب ذات البلاغ، تفعيلا لقرار مشترك لوزارة المرأة ووزارة الداخلية، حرصا على سلامة الأطفال وضمان التحاقهم بمؤسسات طفولة تستوفي الشروط القانونية.وتفيد معطيات رسمية أن عدد الفضاءات العشوائية ناهز، خلال العام الماضي، 1000 فضاء فوضوي في تونس في حين لا يغطي عدد اطارات التفقد والارشاد بالوزارة احتياجات التفقد.ولئن يتم سنويا اصدار قرارات غلق بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة لفضاءات عشوائية غير أن البعض منها يعاد فتحه.