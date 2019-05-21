الهايكا تسلّط خطايا مالية ب50 ألف دينار على كلّ من قناتي ''نسمة'' و''الزيتونة'' وإذاعة ''القرآن الكريم''

Mardi 21 Mai 2019
وات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" قدرها ب 50 الف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وبيّنت الهايكا في نصّ القرار الذي نشرته على صفحتها اليوم الثلاثاء أنّها قامت بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصّة بتاريخ 25 أفريل الماضي لكنّها واصلت البث دون إجازة من الهيئة ممّا يجعلها تحت طائلة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 ويعرّضها لعقوبات الواردة به.
كما قرر مجلس الهايكا تسليط خطية مالية على القناة التلفزية "الزيتونة" قدرها 50 ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وأوضحت أنّ القناة التلفزية الخاصة استمرّت في البثّ دون إجازة ممّا يجعلها تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم 116 الذي ينصّ على أنّ كلّ إخلال بمقتضيات هذا القرار يعرّض مرتكبه إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 المتعلّق بحرية الإتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للإتصال السمعي والبصري.
من جهة أخرى قرّر مجلس الهايكا أيضا تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية "القرآن الكريم" بنفس المبلغ وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 .
ولفتت إلى أنّه تمّ اجراء الحجز شهر نوفمبر 2017 على الإذاعة المذكورة بسبب ممارستها نشاطات بثّ دون إجازة من الهيئة لكنّها واصلت البث ممّا يعرّضها الى العقوبات الواردة بالفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وبيّنت الهايكا في نصّ القرار الذي نشرته على صفحتها اليوم الثلاثاء أنّها قامت بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصّة بتاريخ 25 أفريل الماضي لكنّها واصلت البث دون إجازة من الهيئة ممّا يجعلها تحت طائلة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 ويعرّضها لعقوبات الواردة به.
كما قرر مجلس الهايكا تسليط خطية مالية على القناة التلفزية "الزيتونة" قدرها 50 ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وأوضحت أنّ القناة التلفزية الخاصة استمرّت في البثّ دون إجازة ممّا يجعلها تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم 116 الذي ينصّ على أنّ كلّ إخلال بمقتضيات هذا القرار يعرّض مرتكبه إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 المتعلّق بحرية الإتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للإتصال السمعي والبصري.
من جهة أخرى قرّر مجلس الهايكا أيضا تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية "القرآن الكريم" بنفس المبلغ وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 .
ولفتت إلى أنّه تمّ اجراء الحجز شهر نوفمبر 2017 على الإذاعة المذكورة بسبب ممارستها نشاطات بثّ دون إجازة من الهيئة لكنّها واصلت البث ممّا يعرّضها الى العقوبات الواردة بالفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
En continu
- 13:56 سمير بن طلال آل سعود..
- Hier 23:47 راشد الغنوشي يتتونس!
- Hier 23:14 ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران
- Hier 18:02 فرنسا تمنح تونس دعما جديدا لدفع النقل الحضري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:07
|03:19
|
26°
|25°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-19
|23°-17
|26°-17
|29°-19
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 71 088) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 70 944) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 947) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 058) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 152) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 560) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 047) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 846) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 094) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 748) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 698) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 896) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 734) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 580) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 062) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 948) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 707) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 298) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 003) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 28 398) لماذا إنفجر لطفي لعماري في وجه الز
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:سمير بن طلال آل سعود..