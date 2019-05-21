الهايكا تسلّط خطايا مالية ب50 ألف دينار على كلّ من قناتي ''نسمة'' و''الزيتونة'' وإذاعة ''القرآن الكريم''

Mardi 21 Mai 2019



وات

- قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" قدرها ب 50 الف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.وبيّنت الهايكا في نصّ القرار الذي نشرته على صفحتها اليوم الثلاثاء أنّها قامت بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصّة بتاريخ 25 أفريل الماضي لكنّها واصلت البث دون إجازة من الهيئة ممّا يجعلها تحت طائلة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 ويعرّضها لعقوبات الواردة به.كما قرر مجلس الهايكا تسليط خطية مالية على القناة التلفزية "الزيتونة" قدرها 50 ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.وأوضحت أنّ القناة التلفزية الخاصة استمرّت في البثّ دون إجازة ممّا يجعلها تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم 116 الذي ينصّ على أنّ كلّ إخلال بمقتضيات هذا القرار يعرّض مرتكبه إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 المتعلّق بحرية الإتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للإتصال السمعي والبصري.من جهة أخرى قرّر مجلس الهايكا أيضا تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية "القرآن الكريم" بنفس المبلغ وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 .ولفتت إلى أنّه تمّ اجراء الحجز شهر نوفمبر 2017 على الإذاعة المذكورة بسبب ممارستها نشاطات بثّ دون إجازة من الهيئة لكنّها واصلت البث ممّا يعرّضها الى العقوبات الواردة بالفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.