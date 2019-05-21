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الخطوط التونسية: 170 مليون دينار تكلفة تسريح 1200 عون على 3 سنوات

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - ستعرض اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي أهم تفاصيل مخطط تسريح 1200 عامل من الناقلة الوطنية والذي صادق عليه مجلس وزاري يوم أمس.

وفي تصريح لاذاعة شمس , قال إلياس المنكبي إن عملية تسريح الأعوان ستكون بناءً على أسس علمية وبعيدة عن المحاباة والمحسوبية حيث تم الاتفاق مع الطرف النقابي على أن تختار الإدارة الأعوان الذين سيتم تسريحهم.


وأوضح أن التسريح سيكون على 3 سنوات، مشيرا إلى أن تكلفة تسريح 1200 عون من الخطوط التونسية تُقدر بحوالي 170 مليون دينار.

48 مليون دينار لإصلاح الطائرات
وقال المنكبي، إن برنامج إعادة تأهيل الناقلة الوطنية يتطلب اعتمادات مالية كبيرة تُقدر بـ1.3 مليار دينار.
وبين المنكبي أن الدولة غير قادرة على توفير هذه الاعتمادات، مما دفع بالخطوط التونسية إلى تجزئة مخطط الـتأهيل وتنفيذه على مراحل.

وذكر المتحدث أن الناقلة الوطنية وخلال مجلس الوزراء المنعقد أمس لفائدة قطاع النقل، تحصلت على ضمان دولة بـ48 مليون دينار لإصلاح الطائرات خاصة بعد أن اهتزت الثقة مع المزودين.

وفي حواره عاد إلياس المنكبي على قرار تسريح 1200 عامل من الخطوط التونسية، وأشار إلى أن العملية ستكون .




  
  
     
  
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