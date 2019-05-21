بعد نشر طوبال صورة لأحد إطاراتها: وزارة الداخلية تردّ

Mardi 21 Mai 2019
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا اليوم الاثنين 20 ماي 2019، أوضحت من خلاله أنّ رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال تعمّد تنزيل صورة للمدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قبل سحبها، إضافة إلى إصدار حركة نداء تونس (شق الحمامات) بيانا مُمضى من طرف رئيس مكتبها السياسي مُتّهما أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية بالتواطؤ في تسريب مقطع فيديو يتعلّق برئيس اللجنة المركزية لشق الحزب المذكور "سفيان طوبال" في إشارة بيّنة وصريحة إلى المدير العام للمصالح المختصة.
واعتبرت الوزارة أنّ ذلك يعرّض السلامة الجسدية للمعني إلى الخطر، في ظلّ التهديدات الإرهابية المتعلقة بشخصه، فضلا عن التجنّي الصارخ والتشهير المجاني في مسّ جليّ لمعنويات أحد إطارات وزارة الداخلية التي تنكب على محاربة الإرهاب والحفاظ على سلامة التراب الوطني، حسب نص البلاغ.
وأكّدت الوزارة أنّها ستظلّ في منأى عن كل التجاذبات السياسية وترفض قطعا أي محاولة للزجّ بها في مثل هذه المزايدات، كما تحتفظ الوزارة بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها خاصة أمام موجة من التشويش والتشكيك ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واعتبرت الوزارة أنّ ذلك يعرّض السلامة الجسدية للمعني إلى الخطر، في ظلّ التهديدات الإرهابية المتعلقة بشخصه، فضلا عن التجنّي الصارخ والتشهير المجاني في مسّ جليّ لمعنويات أحد إطارات وزارة الداخلية التي تنكب على محاربة الإرهاب والحفاظ على سلامة التراب الوطني، حسب نص البلاغ.
وأكّدت الوزارة أنّها ستظلّ في منأى عن كل التجاذبات السياسية وترفض قطعا أي محاولة للزجّ بها في مثل هذه المزايدات، كما تحتفظ الوزارة بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها خاصة أمام موجة من التشويش والتشكيك ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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