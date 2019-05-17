الهايكا تعلن عن فتح باب الترشحات لقبول ملفات مطالب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعياتية

Vendredi 17 Mai 2019



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- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشحات لقبول ملفات مطالب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعياتية وذلك في أجل أقصاه 60 يوما (بداية من 17 ماي إلى غاية 15 جويلية 2019 بدخول الغاية).وأكّدت الهيئة في بلاغ لها أن "إسناد الإجازات سيكون في حدود الترددات المتوفرة والقابلة للإستعمال، حسب المخطط الوطني للطيف الترددي، مع إعطاء الأولوية للجهات التي ليس فيها قنوات إذاعية ولمشاريع الإذاعات المتخصصة".ولفتت إلى أنّ شروط الترشح للحصول على الإجازة تتمثّل في أن تكون الجمعية المترشحة تونسية مُحدثة طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وملتزمة بمقتضياته وأن لا تقل مدة نشاطها عند تقديم المطلب عن ثلاث سنوات.كما تُسند الإجازات وفقا لجملة من المعايير من بينها قدرة الجمعية المُترشحة على تكريس إعلام القرب، من خلال تقديم برامج متنوعة وذات جودة تسهم في تفعيل مبادئ التنمية والديمقراطية المحلية وأيضا قدرتها على تقديم خدمة مستدامة والوصول إلى الجمهور المستهدف.ويُشترط في الجمعية كذلك تقديم الوثائق المنصوص عليها في كراس الشروط الخاص بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية والمتوفّرة على موقع "الهايكا" الإلكتروني.ودعت هيئة الإتصال السمعي والبصري، كلّ الذين سبق أن قدّموا مطالبهم للحصول على إجازة لبعث قناة إذاعية جمعياتية في الفترة السابقة عن نشر البلاغ، إلى ضرورة إعادة تقديم ملفات ترشحهم في الآجال المحددة وذلك على ضوء هذا البلاغ وأحكام كراسات الشروط الصادرة عن الهيئة.وأوضحت الهايكا أنّه يتمّ إيداع الملفّات في نظيرين مع قرص مضغوط يتضمن الوثائق المطلوبة وفق التسلسل الوارد في البلاغ مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بمقرّ الهيئة بتونس العاصمة أثناء التوقيت الإداري.