بكلفة 60 مليون دينار: رئيس الحكومة يدشن المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس على تدشين المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة والذي قدرت تكاليف انجازه بحوالي 60 مليون دينار.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المركز الاقليمي يعد مكسبا كبيرا لكل ولايات الشمال الغربي ذلك أنه سيقرب الخدمات الصحية لكل أهالي الشمال الغربي ويجنبهم عناء التنقل إلى مستشفى صالح عزيز بالعاصمة.
وأكد يوسف الشاهد في تصريح اعلامي أن المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة يضم عديد التجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة الحديثة بما من شأنه أن يطور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويقرب الخدمات الصحية ويسرع في التعاطي الناجع مع هذه الأمراض الصعبة مذكرا في هذا الإطار بأن تدشين هذا المركز يصب في إطار تطبيق توصيات الحوار الوطني حول الصحة في محوره الخاص بتقريب الخدمات الصحية وتطويرها.
ويضم المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة عديد المعدات المتطورة كالٱتي:
- 2 accélérateurs linéaires
- معجل خطي,
- une salle de curiethérapie,
- un scanner dédié de
simulation,
- آلة مفراس
- un IRM,
- آلة تصوير بالرنين المغنطيسي
- un mammographie,
- آلة تصوير الثدي
- un amplificateur de brillance,
- آلة تصوير بقاعة العمليات
- 2 échographies
- آلة تصوير بالصدى
- un laboratoire anapath,
- مخبر لتحليل الخلايا
- une salle blanche avec un
isolateur cytostatique et hotte à flux laminaire,
- قاعة بيضاء مجهزة لإعداد الأدوية الكيمياوية
-12 lits de chimiothérapie avec des moniteurs de surveillance.ا
- 12سرير للتعهد بالمرضى الموضوعين تحت الدواء الكيمياوي
وكان رئيس الحكومة قد أشرف صباح الخميس على تدشين قطب إشعاع الفتاة الريفية بعين البيّة بفرنانة أين أعطى اشارة انطلاق عملية التسجيل بمنظومة"احميني" في ولاية جندوبة، كما سلم عددا من متساكني سيدي مسكين بواد مليز (غار الدماء) عقود ملكية لمقاسم سكنية في إطار البرنامج الوطني لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بولاية جندوبة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المركز الاقليمي يعد مكسبا كبيرا لكل ولايات الشمال الغربي ذلك أنه سيقرب الخدمات الصحية لكل أهالي الشمال الغربي ويجنبهم عناء التنقل إلى مستشفى صالح عزيز بالعاصمة.
وأكد يوسف الشاهد في تصريح اعلامي أن المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة يضم عديد التجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة الحديثة بما من شأنه أن يطور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويقرب الخدمات الصحية ويسرع في التعاطي الناجع مع هذه الأمراض الصعبة مذكرا في هذا الإطار بأن تدشين هذا المركز يصب في إطار تطبيق توصيات الحوار الوطني حول الصحة في محوره الخاص بتقريب الخدمات الصحية وتطويرها.
ويضم المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة عديد المعدات المتطورة كالٱتي:
- 2 accélérateurs linéaires
- معجل خطي,
- une salle de curiethérapie,
- un scanner dédié de
simulation,
- آلة مفراس
- un IRM,
- آلة تصوير بالرنين المغنطيسي
- un mammographie,
- آلة تصوير الثدي
- un amplificateur de brillance,
- آلة تصوير بقاعة العمليات
- 2 échographies
- آلة تصوير بالصدى
- un laboratoire anapath,
- مخبر لتحليل الخلايا
- une salle blanche avec un
isolateur cytostatique et hotte à flux laminaire,
- قاعة بيضاء مجهزة لإعداد الأدوية الكيمياوية
-12 lits de chimiothérapie avec des moniteurs de surveillance.ا
- 12سرير للتعهد بالمرضى الموضوعين تحت الدواء الكيمياوي
وكان رئيس الحكومة قد أشرف صباح الخميس على تدشين قطب إشعاع الفتاة الريفية بعين البيّة بفرنانة أين أعطى اشارة انطلاق عملية التسجيل بمنظومة"احميني" في ولاية جندوبة، كما سلم عددا من متساكني سيدي مسكين بواد مليز (غار الدماء) عقود ملكية لمقاسم سكنية في إطار البرنامج الوطني لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بولاية جندوبة.
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