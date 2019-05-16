حجز 25 كلغ من مخدر القنب الهندي بباجة والقبض على شخصين

Jeudi 16 Mai 2019
وات - تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، صباح اليوم الخميس، بناء على معلومات وبعد نصب كمين، من ضبط شخص (40 سنة) بجهة تبرسق من ولاية باجة كان على متن سيارة، وحجزت لديه 249 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 25 كلغ.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن القيمة المالية للمحجوز الذي كان مخفيّا بالصندوق الخلفي للسيارة، قدرت ب 250 ألف دينار، مضيفة أنه تم كذلك حجز مبلغ مالي قدره 500 دينار.
وأكدت أنه بالتحرّي مع الموقوف، اعترف بتزوّده بكمية المخدرات المذكورة من أحد المروّجين بولاية القصرين، الذي تم القبض عليه بعد التنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالجهة، التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات.
وأشارت الى أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث قصد القبض على بقية أفراد الشبكة.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن القيمة المالية للمحجوز الذي كان مخفيّا بالصندوق الخلفي للسيارة، قدرت ب 250 ألف دينار، مضيفة أنه تم كذلك حجز مبلغ مالي قدره 500 دينار.
وأكدت أنه بالتحرّي مع الموقوف، اعترف بتزوّده بكمية المخدرات المذكورة من أحد المروّجين بولاية القصرين، الذي تم القبض عليه بعد التنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالجهة، التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات.
وأشارت الى أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث قصد القبض على بقية أفراد الشبكة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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