فرع سوسة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع ينظم معرضا للتعريف بمنتوجات صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة

Jeudi 16 Mai 2019



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- ينظم فرع سوسة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع يومي 18 و19 ماي الجاري بإحد الفضاءات الخاصة بالجهة، معرضا لعرض وبيع منتوجات حرفيات وصاحبات مشاريع صغرى ومتوسطة من المنخرطات بالمجلس.وأوضحت رئيسة فرع سوسة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع سارة حذامي زين العابدين القروي خلال ندوة صحفية انتظمت مساء امس الاربعاء بسوسة ان هذه التظاهرة الثقافية الاقتصادية التي تنتظم بالشراكة بالخصوص مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسة "اورونج" للاعمال الخيرية "تندرج في اطار السعي الى الاقتراب اكثر من النساء الباعثات لمشاريع متوسطة وصغرى اللاتي ينقصهن التأطير وعدم الدراية بثقافة المؤسسة والخبرة الكافية لترويج منتوجاتهم لاسيما عبر المنصات الرقمية".واضافت ان المجلس "يضطلع بدور التوجيه والتكوين ومساعدة المرأة صاحبة المشروع على احتلال مكانة هامة في مكونات النسيج الاقتصادي الوطني والدولي فضلا عن تحفيز المراة على اقتحام مواقع القرار على المستويات الجهوية والوطنية والدولية".وذكرت ايضا ان فرع سوسة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع كان قد قام بالتعاون مع مؤسسة "اورونج" للاعمال الخيرية باطلاق البيت الرقمي (La maison digitale) بولاية سوسة، الذي يهدف الى دعم المرأة في المناطق الريفية والحضرية ودعم استقلالها الاقتصادي والرّفع من تشغيليتها عبر التكوين والمرافقة وحسن التصرف في مشاريعهن الصغرى بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية".من جهته، أوضح المكلف بالاعلام بشركة "اورونج تونس" نزار الدريدي، ان "برنامج البيت الرقمي يرتكز بالخصوص على إقامة دورات تكوينية لفائدة النساء الحرفيات وصاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجالات الإدارة والتسويق والتنظيم والتصرّف بالاعتماد على التكنولوجيات الرقمية الحديثة"، واشار الى ان "1192 امراة استفدن من الخدمات المقدمة في اطار البيوت الرقمية التي تم تركيزها في 22 ولاية".يذكر ان المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع (CIFE) "هي منظمة نسائية غير ربحية وغير حكومية تعمل على تعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال لدى المرأة، إضافة إلى تسهيل النفاذ إلى المعلومة وبناء وتعزيز قدرات أعضائها وإنشاء شبكة مهنية للنساء من صاحبات المشاريع، وذلك من أجل دعم تواجد المرأة وتعزيز مكانتها في هيئات صنع القرار على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية".عماد