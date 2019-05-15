الايام الثقافية والرياضية لبلدية صفاقس ... حوالي 180 نشاط ثقافي ورياضي تعيش على وقعها الاحياء الشعبية

Mercredi 15 Mai 2019
وات - تقام الايام الثقافية والرياضية بالأحياء الشعبية في دورتها الرابعة"رمضانيات 4" من 19 إلى غاية يوم 25 ماي الجاري وذلك بمبادرة من بلدية صفاقس، ذلك ما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الاربعاء بقصر بلدية صفاقس.
وتهدف هذه التظاهرة وفق ما افادت به رئيسة لجنة الشؤون الثقافية ببلدية صفاقس "هادية الشرفي" إلى تفعيل مبدأ العدالة الثقافية وثقافة القرب من خلال تنشيط الأحياء الشعبية وزرع الإبتسامة والفرحة لدى متساكني الأحياء الشعبية المتعطشة للفعل الثقافي"، وفق تعبيرها.
وتتميز هذه التظاهرة في موسمها الرابع التي وضعت تحت شعار "الثقافة المتاحة للجميع في فضاءات مفتوحة" إلى تعميم السهرات الثقافية والرياضية على كل الدوائر البلدية التابعة لبلدية صفاقس والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية وذلك من خلال برمجة حوالي 180نشاط ثقافي ورياضي ستتواصل على مدى 6 ليالي.
وتترواح هذه الأنشطة الثقافية والرياضية المدرجة ضمن فعاليات "رمضانيات 4" الموجهة لكل الشرائح العمرية بين العروض الموسيقية والحكواتية والفلكلورية والشبابية فضلا عن تنظيم مباريات رياضية في الكينغ بوكسينغ والتاكوندوا والكاراتي والجيدو والجمبار وتنظيم دورة في كرة القدم وكرة السلة والكرة الحديدية وتكريم عدد من الرياضيين المتميزين على المستوى الإفريقي والدولي.
يذكر أن "رمضانيات 4" ، هذه التظاهرة الثقافية والرياضية التي دأبت النيابات الخصوصية السابقة وواصل أول مجلس بلدي منتخب على تنظيمها من أجل دعم الثقافة والأنشطة الرياضية في الأحياء الشعبية، سيتم افتتاحها من أمام قصر بلدية صفاقس ويتم تعميمها في السهرات اللاحقة بالاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية لتختتم من حيث تم افتتاحها.
وقد انتقدت عدد من ممثلي وسائل الإعلام في تدخلاتهم عدم دسامة البرنامج المعد لهذه التظاهرة الثقافية والرياضية مثمنين من ناحية اخرى استمرارية هذا النشاط الثقافي مع المجلس البلدي المنتخب كما تساؤلوا على سبب تأخر افتتاح المسرح البلدي.
وفي ردهم على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام، أوضح المشرفون على التظاهرة ان عدم دسامة البرنامج المعد لهذه التظاهرة يعود أساسا لقلة الاعتمادات المخصصة للجنة الشؤون الثقافية ببلدية صفاقس مؤكدين على ان المسرح البلدي بصفاقس المغلق منذ 2015 من أجل الصيانة وضمان سلامة رواده من المنتظر أن يتم افتتاحه بعد عيد الفطر.
وتهدف هذه التظاهرة وفق ما افادت به رئيسة لجنة الشؤون الثقافية ببلدية صفاقس "هادية الشرفي" إلى تفعيل مبدأ العدالة الثقافية وثقافة القرب من خلال تنشيط الأحياء الشعبية وزرع الإبتسامة والفرحة لدى متساكني الأحياء الشعبية المتعطشة للفعل الثقافي"، وفق تعبيرها.
وتتميز هذه التظاهرة في موسمها الرابع التي وضعت تحت شعار "الثقافة المتاحة للجميع في فضاءات مفتوحة" إلى تعميم السهرات الثقافية والرياضية على كل الدوائر البلدية التابعة لبلدية صفاقس والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية وذلك من خلال برمجة حوالي 180نشاط ثقافي ورياضي ستتواصل على مدى 6 ليالي.
وتترواح هذه الأنشطة الثقافية والرياضية المدرجة ضمن فعاليات "رمضانيات 4" الموجهة لكل الشرائح العمرية بين العروض الموسيقية والحكواتية والفلكلورية والشبابية فضلا عن تنظيم مباريات رياضية في الكينغ بوكسينغ والتاكوندوا والكاراتي والجيدو والجمبار وتنظيم دورة في كرة القدم وكرة السلة والكرة الحديدية وتكريم عدد من الرياضيين المتميزين على المستوى الإفريقي والدولي.
يذكر أن "رمضانيات 4" ، هذه التظاهرة الثقافية والرياضية التي دأبت النيابات الخصوصية السابقة وواصل أول مجلس بلدي منتخب على تنظيمها من أجل دعم الثقافة والأنشطة الرياضية في الأحياء الشعبية، سيتم افتتاحها من أمام قصر بلدية صفاقس ويتم تعميمها في السهرات اللاحقة بالاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية لتختتم من حيث تم افتتاحها.
وقد انتقدت عدد من ممثلي وسائل الإعلام في تدخلاتهم عدم دسامة البرنامج المعد لهذه التظاهرة الثقافية والرياضية مثمنين من ناحية اخرى استمرارية هذا النشاط الثقافي مع المجلس البلدي المنتخب كما تساؤلوا على سبب تأخر افتتاح المسرح البلدي.
وفي ردهم على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام، أوضح المشرفون على التظاهرة ان عدم دسامة البرنامج المعد لهذه التظاهرة يعود أساسا لقلة الاعتمادات المخصصة للجنة الشؤون الثقافية ببلدية صفاقس مؤكدين على ان المسرح البلدي بصفاقس المغلق منذ 2015 من أجل الصيانة وضمان سلامة رواده من المنتظر أن يتم افتتاحه بعد عيد الفطر.
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