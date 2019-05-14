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عزة بسباس تستعد للمشاركة في عدة بطولات مؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
وات - تستعد المبارزة التونسية عزة بسباس للمشاركة في عدة بطولات في الفترة المقبلة منها مواعيد هامة مؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على غرار منافسات الجائزة الكبرى للمبارزة بموسكو يومي 25 و26 ماي الجاري وبطولة افريقيا للمبارزة من 24 الى 28 جوان القادم بباماكو وبطولة العالم للمبارزة التي ستنتظم ببودابيست من 15 الى 23 جويلية 2019 وكان بحث برمجة وظروف التحضير لمختلف المواعيد اهم محاور استقبال كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول صباح يوم الاثنين للمبارزة عزة بسباس بحضور المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة حسان الزواري ومدير رياضة النخبة محمد سامي القصيري.


  
  
     
  
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