عزة بسباس تستعد للمشاركة في عدة بطولات مؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020

Mardi 14 Mai 2019
وات - تستعد المبارزة التونسية عزة بسباس للمشاركة في عدة بطولات في الفترة المقبلة منها مواعيد هامة مؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على غرار منافسات الجائزة الكبرى للمبارزة بموسكو يومي 25 و26 ماي الجاري وبطولة افريقيا للمبارزة من 24 الى 28 جوان القادم بباماكو وبطولة العالم للمبارزة التي ستنتظم ببودابيست من 15 الى 23 جويلية 2019 وكان بحث برمجة وظروف التحضير لمختلف المواعيد اهم محاور استقبال كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول صباح يوم الاثنين للمبارزة عزة بسباس بحضور المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة حسان الزواري ومدير رياضة النخبة محمد سامي القصيري.
En continu
- Hier 20:33 عملية دهس عوني أمن بالقيروان: إيقاف المتهم
- Hier 20:24 انتقادات حادة لوزير الداخلية بسبب القلمامي
- Hier 18:59 منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تركيا !
- Hier 17:22 صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية
- Hier 17:04 الرابطة 1- تعيين حكمي مقابلتي الاربعاء
- Hier 12:57 رمضان: الأسعار تتجاوز الامكانات المستهلك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:46
|19:21
|16:05
|12:23
|05:12
|03:28
|
18°
|21°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|21°-14
|25°-14
|20°-13
|28°-16
|23°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 62 777) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 275) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 492) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 322) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 906) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 627) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 580) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 45 204) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 874) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 328) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 974) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 926) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 834) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 33 536) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 770) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 747) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 935) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 754) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 008) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 653) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: محسن مرزوق: هناك اتصالات بين رئاسة الجمهورية وطرف أجنبي لاعادة بن علي