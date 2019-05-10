قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية صفاقس

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية صفاقس المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 10 ماي 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بهذه الولاية :تركيز آلة Pet Scann بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حال انتهاء أشغال بناء المقر موفى شهر جوان 2019.التسريع بتأهيل مركزية معالجة الهواء لجناح العمليات بكلفة 800 ألف دينار خلال سنة 2019 وإدراج مشروع تأهيل قاعات العمليات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بميزانية سنة 2020.تعيين رئيس قسم صيدلي جامعي بقسم الصيدلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.إدراج برنامج صيانة المباني والتجهيزات ضمن ميزانية سنة 2020.إقتناء آلة Mammographe لفائدة المستشفى الجامعي الهادي شاكر ضمن طلب عروض ينشر موفى 2019.إقتناء Logiciel لإثبات النسب على أن يتم استغلال الآلة المركزة بمخبر علم الوراثة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.الانطلاق في دراسة تقييمية لمنظومة DJIN قصد تطويرها.إحداث وحدتي SMUR بالمستشفيات الجهوية بجبنيانة وبئر علي بن خليفة.إحداث 02 مراكز تصفية الدم بالصخيرة والحنشة.تخصيص اعتمادات إضافية لتطوير وتأهيل مركز الصحة الأساسية بالعامرة إلى صنف 4.تدعيم الجهة الصحية بصفاقس بالموارد البشرية قصد تقريب الخدمات الصحية من المواطن عن طريق تشغيل الطبق الفني على مدى 24 ساعة بالخط الأول ولضمان انطلاق المشاريع الجاهزة بالخط الثاني والخط الثالث على غرار أقسام طب الأطفال وقاعات العمليات وأقسام الإنعاش.