Radio Babnet Tunisie On Air: Jammoussi - Ma3loum  

في قضية رفعتها عليه نائبة بالتاسيسي شهرين سجنا في حق صاحب موقع الكتروني كتب تدوينة على علاقة خنائية

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - اصدرت مؤخرا الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن صاحب موقع الكتروني لمدة شهرين أثر قضية رفعتها عليه نائبة اتهمته فيها بثلبها والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثر تدوينة له نقلها عن خطيب النائبة التى اتهمها بخيانته وعقدها لعلاقة خنائية مع رئيس حزب سياسي معروف ...

وقد انكر صاحب الموقع ما نسب إليه وبين انه نقل الخبر أثر تدوينة نزلها خطيب النائبة المذكورة على حسابه بالفايس بوك لا غير ...


  
  
     
  
cadre-03d3cc0ad6162588e9f83ca5b3bdb184-2019-05-10 13:45:58






0 de 0 commentaires pour l'article 182096



En continu

الجمعة 10 ماي 2019 | 5 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:17 16:04 12:23 05:15 03:33
26°
 26° % 36 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1929°-1922°-1622°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    12983,8

  • (9 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34954 DT        1$ =2,99775 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mai)   579,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557495919|182096 2994|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires