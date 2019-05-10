في قضية رفعتها عليه نائبة بالتاسيسي شهرين سجنا في حق صاحب موقع الكتروني كتب تدوينة على علاقة خنائية

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- اصدرت مؤخرا الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن صاحب موقع الكتروني لمدة شهرين أثر قضية رفعتها عليه نائبة اتهمته فيها بثلبها والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثر تدوينة له نقلها عن خطيب النائبة التى اتهمها بخيانته وعقدها لعلاقة خنائية مع رئيس حزب سياسي معروف ...وقد انكر صاحب الموقع ما نسب إليه وبين انه نقل الخبر أثر تدوينة نزلها خطيب النائبة المذكورة على حسابه بالفايس بوك لا غير ...