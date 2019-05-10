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صفاقس: غرق 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة وإنقاذ 16 آخرين في عملية هجرة غير شرعية

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
وات - سجّل، اليوم الجمعة، بالمياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسيّة (أكثر 40 ميل بحري) في مستوى ولاية صفاقس، حادث وفاة 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وإنقاذ 16 آخرين، على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما أكده مصدر جهوي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأكّد ذات المصدر، أن عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفايات المسجلة مرشحا للارتفاع، علما أن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادثة.


ومن المنتظر أن يقع توجيه الجثث، التي يتواصل انتشالها، إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستستقبل وتعتني بالأشخاص الذين تم إنقاذهم.

  
  
     
  
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