رئيس كنفدرالية رؤساء البلديات: هناك سعي لضرب استقرار المجالس البلدية والانتخابات الجزئية اهدار للمال العام

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- افاد رئيس بلدية رواد (ولاية اريانة) ورئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلدية عدنان بوعصيدة وجود سعي واضح (لضرب استقرار المجالس البلدية قبل اشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية في اطار الصراعات القائمة بين مختلف الاطراف السياسية"واشار الى ان الانتخابات الجزئية التي يقع الالتجاء اليها في صورة حل المجالس البلدية "ليست سوى اهدارا للمال العام"، وفق تعبيره.واضاف بوعصيدة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة اثر صدور بيان الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات المندد بمحاولات وزارة الشؤون المحلية تنفيذ الاحكام المتعلقة باعفاء رؤساء البلديات لعدم التفرغ و بالاستقالات الجماعية التي طالت بلديتي سكرة وباردو على خلفية انعدام التوافق بين اعضائها ان الوضع الراهن للمجالس البلدية "تسم بعدم الاستقرار في ظل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية صلبها،وهو ما يؤثر سلبا على الخدمات البلدية بمختلف المناطق وبالتالي يضرب حق المواطن في هيكل منتخب يحقق له مقومات العيش الكريم والبيئة النظيفة".ودعا بوعصيدة سلطة الاشراف الى العمل على "تحسين اداء البلديات وضمان ديموتها واستقرارها من خلال النظر في امكانية تنقيح مجلة الجماعات المحلية والنأي بالمرفق البلدي عن التجاذبات السياسية"، متهما في هذا الصدد اعضاء بعض المجالس البلدية المنتخبة ب"تنفيذ توجيهات حزب جديد على الساحة السياسية لضرب استقرار المؤسسة البلدية قبل اشهر من الانتخابات خدمة لمصالحها بالجهات".وكانت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات قد اصدرت بيانا تحصلت مراسلة (وات) على نسخة منه تندد فيه ب"محاولات ضرب استقرار المجالس البلدية والمخاطر المترتبة عن حله والخسائر المالية الهامة المنجرة عن اجراء انتخابات جزئية بالدوائر البلدية لكونها اهدارا للمال العام".كما تضمن البيان دعوة كل الاطراف السياسية بالمجالس البلدية الى "مراعاة مصلحة المواطن وايقاف الحملات الانتخابية المسبقة الرامية الى الاطاحة بالمجالس البلدية خدمة لمصالح حزبية ضيقة، الى جانب دعوة مجلس نواب الشعب للنظر في جملة المقترحات التي يقدمها المجتمع المدني لادخال تنقيحات على بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية التي لا تخدم المؤسسة البلدية ولا تخدم المواطن في شيء"، وفق نص البيان.