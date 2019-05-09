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الهايكا تنذر قناتي نسمة والزيتونة واذاعة القرآن الكريم بالتوقف الفوري عن البث قبل حجز المعدات

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - أصدرت الخميس 8 ماي، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بيانا أنذرت من خلاله قناتي نسمة والزيتونة وإذاعة القرآن الكريم بالتوقف الفوري عن البث.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا الانذار يأتي قبل اتخاذ الاجراءات القانونية والمتمثلة حسب الفصل 31 من المرسوم 116 في تسليط خطايا مالية تتراوح بين 20 و50 ألف دينار ولها أن تأذن بحجز معدات البث.


وأوضحت الهيئة حسب نص البيان أن قناة نسمة التى حوّلها صاحبها نبيل القروي إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه ورغم قرار حجز المعدات الأخير استأنفت البث خارج الاطار القانوني و دون الحصول على اذن.

وبيّنت الهيئة أن نسمة ليست حالة منفردة في خرق القانون بل ينضاف لها قناة الزيتونة المدعومة من حركة النهضة و وإذاعة القرآن الكريم لصاحبها سعيد الجزيري الأمين العام لحزب الرحمة.

تجدر الاشارة إلى أنه سبق تنفيذ قرارات بحجز معدّات قناة الزيتونة في جويلية 2015 وإذاعة الزيتونة في نوفمبر 2017 ومؤخرا قناة نسمة قبل أن يستأنفوا البث خارج الاطار القانوني ودون تسوية وضعيتهم القانونية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182052

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 17h 17m |           
صاحب قناة نسمة التقى رئيس الدولة وبعدها عوض المعدات المصادرة وعاود البث خارج القانون .وعليه على قناة الزيتونة واذاعة القرآن الكريم الالتقاء برئيس الدولة لتجنب محاولات اسكات الصوت .فالهايكا منذ انشائها مهمتها العودة بالبلاد - كما مجد السبسي زمن الدكتاتورية - للتلفزة الواحدة والاذاعة الواحدة والجريدة الواحدة وجوقة واحدة .



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