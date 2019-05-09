''ورد أريانة ... عطر رمضان'' شعار الدورة 23 لعيد الورد بأريانة

Jeudi 09 Mai 2019



وات

- تستعدّ مدينة أريانة لاحتضان فعاليّات الدورة 23 لعيد الورد، من 17 إلى 25 ماي الجاري، تحت شعار "ورد أريانة... عطر رمضان"، حيث تضع بلديّة الجهة، الرّاعية للتظاهرة آخر اللمسات على برنامج الدورة الجديدة، الذي يتزامن هذه السنة مع الشهر الكريم، من خلال برمجة العديد من الفقرات التنشيطيّة والثقافيّة والتراثيّة ذات الصّلة بالورد والبيئة والطبيعة.وسيكون الافتتاح الرسمي للتظاهرة في الفترة الليليّة، باستعراض ضخم للكرنفال، كما جرت به العادة، والذي يحكي تاريخ مدينة أريانة وجمالية الطبيعة والورود بها، بمشاركة العديد من المنظمات الشبابيّة والمجموعات الفنيّة الموسيقيّة والتشكيليّة، التي ستقدم لوحات استعراضيّة على امتداد شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي للمدينة، قبل أن يتمّ تدشين معرض النباتات والورود بمنتزه "بئر بلحسن" ومعرض الحرفيّات في مجال تقطير الزّهر والورود والصناعات التقليدية والمحامل الفخاريّة والمواد العطريّة بذات المنتزه.ومن المنتظر، في إطار هذه التظاهرة كذلك، تدشين معرض اللباس التقليدي والابداعات التونسيّة الاصيلة في مجال النسيج والفخار والبلور والنحاس بساحة "سيدي عمار" بأريانة، فضلا عن تنظيم تظاهرة "تزويق وتصفيف الورود" بقبّة بئر بلحسن ومسابقة ملكة جمال الورد.ومن أبرز فقرات عيد الورد في دورته الجديدة أيضا، تنظيم مائدة إفطار عيساويّة أريانة، يوم 20 ماي، بمسرح الهواء الطلق بالجهة وهي مفتوحة للعموم، وإقامة سهرة رمضانيّة بقصر بلديّة المكان، تشمل ندوة فكريّة بعنوان "وردة أريانة بين الماضي والحاضر والمستقبل"، تتخللها فقرات موسيقيّة، إلى جانب تدشين حدائق الورد بشارع البيئة بالمنزه السادس مع توزيع مشاتل الورد وتركيز محامل الورود بالمدينة العتيقة وجولات بالدراجات الهوائية المزركشة بالورد والنباتات.وبخصوص حفل الاختتام، فسيكون يوم 25 ماي، بعرض مسرحي "الفلاقة" وتوزيع جائزة "أجمل شرفة"، مع تنظيم مهرجان للطفولة بدار الجمعيات ودورة للشطرنج وورشات للورود والألعاب التراثيّة وجداريّات الورود وأيّام تنشيطيّة للأطفال بمنتزه النحلي.