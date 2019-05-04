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انعقاد الإجتماع الدّوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس الوطنيّين

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - أشرف صباح اليوم السبت 4 ماي 2019 وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على انعقاد الإجتماع الدّوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس الوطنيّين.

وفي افتتاح الندوة تمّ استعراض مستجدّات الوضع الأمني العام بالبلاد والتهديدات الإرهابيّة المُحتملة للوقوف على استعدادات الوحدات الأمنيّة لتأمين المحطات المقبلة لا سيّما شهر رمضان المعظم والامتحانات الوطنيّة والموسم السّياحي وعودة التونسيّين بالخارج والإستحقاقات الإنتخابيّة إلى جانب مختلف التظاهرات الثقافيّة والرياضيّة.


وقد أكّد وزير الدّاخليّة وفق بلاغ لوزارة الداخلية على مزيد الاعتناء بالجانب اللوجستي وخاصّة جودة وجبتي الإفطار والسّحور المُقدّمتين للوحدات الأمنية خلال شهر رمضان داعيا المسؤولين الأمنيّين جهويّا ومركزيّا إلى الحرص الشخصي على أن تكون صحّية ومتكاملة وتفي بالغرض.

كما شدّد على ضرُورة التواجد الميداني لمختلف الحلقات القياديّة والرّفع من مستوى التأطير والتحلي باليقظة الدّائمة لضمان حسن تأمين المواعيد القادمة.



وأوصى وزير الدّاخليّة بمواصلة تكثيف الجهود للتصدّي للاحتكار والمضاربة والترفيع العشوائي في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائيّة للمواطن، كما أثنى على المجهودات المبذولة مؤخرا من طرف جميع الوحدات الأمنيّة بمختلف أسلاكها في مكافحة الإرهاب والتصدّي للجريمة بشتى أشكالها مُعوّلا على إخلاصهم وتفانيهم في الحفاظ على مناعة الوطن وأمنه واستقراره.

  
  
     
  
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