Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  

إصدار طابع بريدي بمناسبة اختيار تونس عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2019

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - يصدر البريد التونسي يــوم 05 مـاي 2019 طابعا بريديا بمناسبة اختيار تونس بالإجماع خلال المؤتمر العاشر لمنظمة التعاون الإسلامي عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2019، وذلك تخليدا لهذا الحدث المميز وتدعيما لصورة تونس وإبراز ثرائها الحضاري والثقافي والفني ودورها المحوري في خدمة الثقافة والآداب والفنون والعلوم والمعارف الإسلامية عبر مسيرتها التاريخية واستثمار تنوّع عناصرها الفكرية وخصوصياتها في بناء الحاضر والمستقبل، وهي اليوم تقدم نموذجا في بناء المجتمع والدولة.

وتمثل صورة الطابع البريدي مشاهد متنوعة من مدينة تونس قسمت إلى قسمين مترابطين، مشهد سفلي يضم أماكن مختلفة من المدينة العتيقة حيث تظهر على اليمين ساحة الحلفاوين ويليها باب الخضراء ثمّ مشهد من الأسواق العتيقة يظهر منه الباعة والمارة في لباسهم التقليدي التونسي. أما المشهد العلويّ ففيه رسم لمعالم دينية متتالية مثل صومعة جامع الصباغين، تليها صومعة جامع الزيتونة المعمور وقبته ثمّ البرج العالي لمدينة الثقافة وبعدها صومعة جامع حمودة باشا. وهو مقطع تتعايش فيه الثقافات عبر العصور في توافق وتواصل.


  
  
     
  
cadre-bbdba44c515cae802807b4124186b011-2019-05-03 13:16:01






0 de 0 commentaires pour l'article 181741



En continu

الجمعة 03 ماي 2019 | 27 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:11 16:03 12:23 05:23 03:44
20°
 20° % 77 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1420°-1421°-1319°-1125°-14
  • Avoirs en devises
    12716,0

  • (2 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,35200 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mai)   216,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556904130|181741 208|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires