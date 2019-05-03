إصدار طابع بريدي بمناسبة اختيار تونس عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2019

Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- يصدر البريد التونسي يــوم 05 مـاي 2019 طابعا بريديا بمناسبة اختيار تونس بالإجماع خلال المؤتمر العاشر لمنظمة التعاون الإسلامي عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2019، وذلك تخليدا لهذا الحدث المميز وتدعيما لصورة تونس وإبراز ثرائها الحضاري والثقافي والفني ودورها المحوري في خدمة الثقافة والآداب والفنون والعلوم والمعارف الإسلامية عبر مسيرتها التاريخية واستثمار تنوّع عناصرها الفكرية وخصوصياتها في بناء الحاضر والمستقبل، وهي اليوم تقدم نموذجا في بناء المجتمع والدولة.وتمثل صورة الطابع البريدي مشاهد متنوعة من مدينة تونس قسمت إلى قسمين مترابطين، مشهد سفلي يضم أماكن مختلفة من المدينة العتيقة حيث تظهر على اليمين ساحة الحلفاوين ويليها باب الخضراء ثمّ مشهد من الأسواق العتيقة يظهر منه الباعة والمارة في لباسهم التقليدي التونسي. أما المشهد العلويّ ففيه رسم لمعالم دينية متتالية مثل صومعة جامع الصباغين، تليها صومعة جامع الزيتونة المعمور وقبته ثمّ البرج العالي لمدينة الثقافة وبعدها صومعة جامع حمودة باشا. وهو مقطع تتعايش فيه الثقافات عبر العصور في توافق وتواصل.