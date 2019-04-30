اريانة: حجز 2 اطنان من الاجبان الفاسدة بمصنع عشوائي برواد

Mardi 30 Avril 2019



وات

- داهمت فرق المراقبة الاقتصادية باريانة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع الشرطة البلدية مصنعا عشوائيا بحي الحكام بطريق رواد الشاطئ لصنع الاجبان حيث تم حجز 2 اطنان من الاجبان الفاسدة و1500 لتر من الحليب غير صالح للاستهلاك، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة الحبيب الجلاصي مراسلة (وات) بالجهة.وذكر الجلاصي ان "المعطيات المتوفرة حول شبهة صنع انواع من الاجبان ومشتقات الحليب، مكنت الهياكل الاقتصادية والامنية والبلدية من مداهمة المصنع العشوائي في ظرف قياسي اين تمت معاينة عملية صنع الاجبان بطريقة يدوية وتقليدية وفي ظروف لا تستجيب لقواعد الصحة والسلامة وتشكل خطورة على صحة المستهلك".وقد تم تحرير محضر عدلي في الغرض واستصدار اذن من حاكم الناحية بالاتلاف الفوري للمنتجات المحجوزة مع قرار غلق المصنع واحالة ملف صاحب المخالفة على القضاء.