Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  

سليم القنطري ... القيادي بانصار الشريعة المحظور يطلب من القضاء تاجيل محاكمته

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - طلب اليوم سليم القنطري القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور والملقب بابو ايوب من رىيس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية تاجيل محاكمته الى حين حضور محاميه للترافع عنه فقررت المحكمة الاستجابة للطلب ..

وتتعلق القضية باتهام القنطري بتسفير الشبان للقتال في سوريا بعد للتاثير عليهم خلال القائه لخطبه ببعض المساجد بالعاصمة ...


وقد تم ايداع سليم القنطري السجن بعد الحكم عليه ب6سنوات سجنا و6اشهر بسبب قتاله في سوريا ...

  
  
     
  
cadre-6d3a1218914501b99e65e772a5708b5f-2019-04-30 14:07:04






0 de 0 commentaires pour l'article 181509



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
20°
 20° % 45 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1121°-1223°-1424°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556635236|181509 1262|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires