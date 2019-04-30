سليم القنطري ... القيادي بانصار الشريعة المحظور يطلب من القضاء تاجيل محاكمته

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - طلب اليوم سليم القنطري القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور والملقب بابو ايوب من رىيس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية تاجيل محاكمته الى حين حضور محاميه للترافع عنه فقررت المحكمة الاستجابة للطلب ..
وتتعلق القضية باتهام القنطري بتسفير الشبان للقتال في سوريا بعد للتاثير عليهم خلال القائه لخطبه ببعض المساجد بالعاصمة ...
وقد تم ايداع سليم القنطري السجن بعد الحكم عليه ب6سنوات سجنا و6اشهر بسبب قتاله في سوريا ...
وتتعلق القضية باتهام القنطري بتسفير الشبان للقتال في سوريا بعد للتاثير عليهم خلال القائه لخطبه ببعض المساجد بالعاصمة ...
وقد تم ايداع سليم القنطري السجن بعد الحكم عليه ب6سنوات سجنا و6اشهر بسبب قتاله في سوريا ...
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