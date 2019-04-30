منوبة : إصابة ستة ركاب في اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة نقل عمومي في الجديددة

Mardi 30 Avril 2019
وات - جدّ في وقت مبكّر من صبيحة اليوم الثلاثاء حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بخلفية حافلة النقل العمومي 116 (طبربة - منصف باي في العاصمة ) بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة أسفر عن إصابة ستة ركّاب وخلّف أضرارا مادية في الحافلة حسب ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات).
الحادث جد في حدود الساعة الخامسة والربع صباحا اذ فوجئ سائق الحافلة المتوقفة في محطة الملاسين في منطقة الجديدة وكان الركاب بصدد الصعودعلى متنها، باصطدام قوي من الخلف من قبل شاحنة ثقيلة ممّا أدخل الجميع في حالة فزع وخوف.
وتدخّل أعوان الحماية المدنية لنقل الركاب المصابين الى المستشفى المحلي بطبربة اين تلقوا الاسعافات الطبية اللازمة ونقل ثلاثة منهم إحداهم امرأة إلى مستشفى القصّاب ومستشفيات بالعاصمة للقيام بفحوصات وكشوفات بالاشعة.
وقد وصفت المديرة الجهوية للصحة في منوبة إيمان السويسي التي تحولت الى طبربة لمعاينة الجرحى، إصابات خمسة رجال وامراة بالطفيفة التي تتطلب متابعة طبية وإجراء كشوفات للاطمئنان على الركاب حسب تصريحها ل"وات".
وتولت الجهات الامنية المرورية فتح بحث في الحادثة وسط معطيات أوّلية تشير إلى خطأ ارتكبه سائق الشاحنة حسب ما أفاد به مصدر امني.
الحادث جد في حدود الساعة الخامسة والربع صباحا اذ فوجئ سائق الحافلة المتوقفة في محطة الملاسين في منطقة الجديدة وكان الركاب بصدد الصعودعلى متنها، باصطدام قوي من الخلف من قبل شاحنة ثقيلة ممّا أدخل الجميع في حالة فزع وخوف.
وتدخّل أعوان الحماية المدنية لنقل الركاب المصابين الى المستشفى المحلي بطبربة اين تلقوا الاسعافات الطبية اللازمة ونقل ثلاثة منهم إحداهم امرأة إلى مستشفى القصّاب ومستشفيات بالعاصمة للقيام بفحوصات وكشوفات بالاشعة.
وقد وصفت المديرة الجهوية للصحة في منوبة إيمان السويسي التي تحولت الى طبربة لمعاينة الجرحى، إصابات خمسة رجال وامراة بالطفيفة التي تتطلب متابعة طبية وإجراء كشوفات للاطمئنان على الركاب حسب تصريحها ل"وات".
وتولت الجهات الامنية المرورية فتح بحث في الحادثة وسط معطيات أوّلية تشير إلى خطأ ارتكبه سائق الشاحنة حسب ما أفاد به مصدر امني.
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Par:mongi (Tunisia )
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