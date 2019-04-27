توفيق الراجحي: لا بد من توفير طرق حضرية لنقل العمال والعاملات خاصة في المناطق الريفية

Samedi 27 Avril 2019



وات

- شدد الوزير المكلف بالمشاريع الكبرى، توفيق الراجحي، السبت بالمهدية، على "ضرورة توفير طرق حضرية ومسالك آمنة لنقل العاملات والعمال خاصة بالمناطق الريفية".وأبدى الراجحي، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على الحوار الجهوي حول قطاع النقل بالمهدية، "أسفه للحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وراح ضحيتها 15 عاملة فلاحية وجرحت 20 أخريات".وقال عضو الحكومة، في تصريح إعلامي، أن "سلامة النقل تعد محورا أساسيا في الحوار الوطني للنقل خاصة مع تزايد وتيرة الحوادث وتكرارها بالمناطق الداخلية وهو ما يستدعي ضرورة اعتماد عربات أو حافلات توفر السلامة وتسلك طرقا آمنة". وبين، في ذات الصدد، أن اجتماعا مرتقبا يوم 29 أفريل 2019 سيجمع الشركات الجهوية للنقل ووزارة الإشراف مع ممثلين عن الاتحاد الدولي للنقل لإمضاء وثيقة تتعلق بسلامة النقل.ونقل المشاركون في الحوار الجهوي حول قطاع النقل بولاية المهدية، من منظمات مهنية وبلديات ومجتمع مدني، المشاكل التي يعانيها القطاع ومن بينها غياب المحطات اللائقة والطرق المؤهلة للنقل خاصة بالمناطق الداخلية وأرياف الجهة مع عدم سد النقائص المتعلقة بوسائل النقل العمومية مع غياب الشفافية في اسناد رخص التاكسي والنقل الريفي.وسيتم جدولة التوصيات والمشاكل التي تعانيها الجهة في قطاع النقل ورفعها إلى السلطات المركزية لعرضها خلال الحوار الوطني الذي سينتظم يوم 3 ماي 2019 بإشراف رئيس الحكومة.وتجدر الإشارة إلى أن الحوارات الجهوية لقطاع النقل قد أطلقت يوم 25 أفريل 2019 بمختلف ولايات الجمهورية بمشاركة كل الأطراف المتدخلة ليشفع بحوار وطني يهتم بإصلاح القطاع.