وزارة الصحة: التكفل والاحاطة بالمصابين في حادث منطقة الشارع بالسبالة

Samedi 27 Avril 2019
وات - افادت وزارة الصحة انه تم التكفل والإحاطة بمصابي الحادث الاليم الذي جد فجر اليوم بمنطقة "الشارع" من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد والذي راح ضحيته 12 شخصا على عين المكان وأصيب حوالي 21 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وبينت، في بلاغ لها السبت، انه تم تحويل 3 مصابين للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، و 3 اخرين لمستشفى سهلول بسوسة والإبقاء على 13 جريحا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
وتم توزيعهم على اقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والانعاش الطبي والاستعجالي.
كما وقع إجراء عمليات جراحية على عدد من المصابين كللت بالنجاح، ويخضع البقية للمراقبة الطبية الضرورية، علما وأن حالتهم الصحية مستقرة.
وأكدت وزارة الصحة في هذا الصدد، حرص الفرق الطبية بمختلف الهياكل الاستشفائية المعنية على مواصلة الإحاطة الصحية والنفسية بالمصابين إلى حين تماثلهم للشفاء التام.
يذكر انه جد صباح اليوم السبت حادث بمنطقة "الشارع" التابعة لمعتمدية السبالة نتيجة لتصادم بين شاحنة خفيفة تنقل عمالا وعاملات فلاحين وشاحنة تنقل الدجاج راح ضحيته 12 شخصا على عين المكان وأصيب حوالي 21 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة .
وشملت حالات الوفاة 5 رجال من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفّي 11 منهم على عين المكان.
وبينت، في بلاغ لها السبت، انه تم تحويل 3 مصابين للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، و 3 اخرين لمستشفى سهلول بسوسة والإبقاء على 13 جريحا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
وتم توزيعهم على اقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والانعاش الطبي والاستعجالي.
كما وقع إجراء عمليات جراحية على عدد من المصابين كللت بالنجاح، ويخضع البقية للمراقبة الطبية الضرورية، علما وأن حالتهم الصحية مستقرة.
وأكدت وزارة الصحة في هذا الصدد، حرص الفرق الطبية بمختلف الهياكل الاستشفائية المعنية على مواصلة الإحاطة الصحية والنفسية بالمصابين إلى حين تماثلهم للشفاء التام.
يذكر انه جد صباح اليوم السبت حادث بمنطقة "الشارع" التابعة لمعتمدية السبالة نتيجة لتصادم بين شاحنة خفيفة تنقل عمالا وعاملات فلاحين وشاحنة تنقل الدجاج راح ضحيته 12 شخصا على عين المكان وأصيب حوالي 21 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة .
وشملت حالات الوفاة 5 رجال من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفّي 11 منهم على عين المكان.
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Par:citoyenlibre (France )
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