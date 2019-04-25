القصرين: المعلمون النواب يهددون بمقاطعة التدريس والامتحانات في صورة لم يتم صرف مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال

Jeudi 25 Avril 2019
وات - هدد المعلمون النواب بولاية القصرين في وقفة إحتجاجية نفذوها اليوم الخميس داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية بمقاطعة التدريس والامتحانات في صورة لم تستجب وزارة التربية لمطالبهم المتعلقة بصرف مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ 8 أشهر في أقرب الآجال.
وندد المنسق الجهوي للمعلمين النواب بالقصرين معز الرابحي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ب"سياسة التسويف والمماطلة التي ما إنفكت تنتهجها سلطة الإشراف تجاه هذه الشريحة، وعدم ايفائها بوعودها المتكررة، حيث كان من المقرر خلاص مستحقاتهم خلال شهر نوفمبر أو سبتمبر المنقضين، غير أنه لم يتم ذلك وتم وعدهم بخلاصهم في موفى شهر أفريل ولكن دون جدوى"، واكد أن "كافة المعلمين النواب بالجهة مستعدون للتصعيد والدخول في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية الأخرى في سبيل الحصول على حقوقهم المادية".
ولفت الرابحي إلى أن أغلب المعلمين النواب "ينتمون إلى عائلات معوزة ولم يعد بمقدورهم توفير متطلباتهم ومستلزماتهم اليومية من مصاريف تنقل وأكل وغيرها بسبب عدم حصولهم على أجورهم منذ إنطلاق السنة الدراسية.
وندد المنسق الجهوي للمعلمين النواب بالقصرين معز الرابحي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ب"سياسة التسويف والمماطلة التي ما إنفكت تنتهجها سلطة الإشراف تجاه هذه الشريحة، وعدم ايفائها بوعودها المتكررة، حيث كان من المقرر خلاص مستحقاتهم خلال شهر نوفمبر أو سبتمبر المنقضين، غير أنه لم يتم ذلك وتم وعدهم بخلاصهم في موفى شهر أفريل ولكن دون جدوى"، واكد أن "كافة المعلمين النواب بالجهة مستعدون للتصعيد والدخول في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية الأخرى في سبيل الحصول على حقوقهم المادية".
ولفت الرابحي إلى أن أغلب المعلمين النواب "ينتمون إلى عائلات معوزة ولم يعد بمقدورهم توفير متطلباتهم ومستلزماتهم اليومية من مصاريف تنقل وأكل وغيرها بسبب عدم حصولهم على أجورهم منذ إنطلاق السنة الدراسية.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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