سمير الطيب: القطاعين العام والخاص سيوقعان قريبا مواثيق شراكة تغطي قطاعات الدواجن والحبوب والصيد البحري

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الاربعاء، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، توقيع مواثيق شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل قطاعات الدواجن والحبوب والصيد البحرى على غرار ميثاق الالبان.وأكد الطيب في تصريح لـ(وات)، على هامش التوقيع على ميثاق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للنهوض بمنظومة الألبان للفترة 2019 /2025 بقصر الحكومة بالقصبة، أن الوزارة تعكف حاليا على تنظيم المنظومات الفلاحية وإعادة هيكلتها ضمانا لتنافسيتها وتنظيمها بطريقة أفضل بالتشاور مع المهنة.وشدد على ان الزيادة المعلن عنها ، اليوم الاربعاء، في قطاع الالبان ستكون فقط على مستوى الإنتاج مشددا على أن لتر الحليب سيبقى عند مستوى 1120 مليما للتر الواحد بالنسبة للمستهلكين وان صندوق التعويض سيتحمل الزيادة.وأكد الطيب أن ميثاق قطاع الألبان الموقع حديثا يشكل مسارا جديدا تنتهجه الحكومة في اتجاه التركيز على إعادة الهيكلة القطاعية واستشراف الأفاق.وأعرب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، عن أمله في أن يساهم ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للنهوض بمنظومة الألبان، في " القضاء نسبيا على مشاكل المنظومة ".وأوضح ماجول في تصريح ادلى به لـ(وات) على هامش التوقيع على الميثاق بقصر الحكومة بالقصبة أن الاتفاق ركز على الإشكاليات التي يعرفها القطاع والعمل على التقليص منها قدر الإمكان.واكد ماجول انه، أمام الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها منظومة الألبان، اصبح من الضروري المحافظة عليها وضمان توازناتها المادية.