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اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع تقدم تقريرها النهائي يوم الخميس القادم

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - تعقد اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بالعاصمة، ندوة صحفية يوم الخميس القادم بوزارة الصحة، للاعلان عن نتائج تقريرها النهائي.

وأفاد رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع، محمد الدوعاجي في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء ان اللجنة الطبية ستقدم تقريرها النهائي حول التحقيق الذي قامت به للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع، لوزيرة الصحة بالنيابة يوم الخميس القادم قبل ان تعرض نتائجه للعموم في ندوة صحفية تنعقد في نفس اليوم.


ويبلغ العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان بمستشفى الرابطة، بسبب تعفن جرثومي 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 الى 15 مارس الجاري، وفق ما كان أعلن عنه محمد الدوعاجي خلال ندوة صحفية عقدت يوم 15 مارس 2019 وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في هذه الحادثة، وتم فتح تحقيق اداري بفريق خبراء للوقوف على اسباب وملابسات وفاة الولدان المقيمين بمركز وسيلة بورقيبة.

كما أعلن عضو لجنة الدفاع عن عائلات الرضع المتوفين في مركز التوليد وطب الرضيع كمال بن مسعود، في تصريح سابق ل(وات) انه تم فتح 15 تحقيقا قضائيا بمكتب التحقيق العاشر بالمحكمة الابتداية بتونس، حول حادثة وفاة الرضع.

  
  
     
  
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