اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع تقدم تقريرها النهائي يوم الخميس القادم

Mardi 23 Avril 2019
وات - تعقد اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بالعاصمة، ندوة صحفية يوم الخميس القادم بوزارة الصحة، للاعلان عن نتائج تقريرها النهائي.
وأفاد رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع، محمد الدوعاجي في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء ان اللجنة الطبية ستقدم تقريرها النهائي حول التحقيق الذي قامت به للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع، لوزيرة الصحة بالنيابة يوم الخميس القادم قبل ان تعرض نتائجه للعموم في ندوة صحفية تنعقد في نفس اليوم.
ويبلغ العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان بمستشفى الرابطة، بسبب تعفن جرثومي 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 الى 15 مارس الجاري، وفق ما كان أعلن عنه محمد الدوعاجي خلال ندوة صحفية عقدت يوم 15 مارس 2019 وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في هذه الحادثة، وتم فتح تحقيق اداري بفريق خبراء للوقوف على اسباب وملابسات وفاة الولدان المقيمين بمركز وسيلة بورقيبة.
كما أعلن عضو لجنة الدفاع عن عائلات الرضع المتوفين في مركز التوليد وطب الرضيع كمال بن مسعود، في تصريح سابق ل(وات) انه تم فتح 15 تحقيقا قضائيا بمكتب التحقيق العاشر بالمحكمة الابتداية بتونس، حول حادثة وفاة الرضع.
وأفاد رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع، محمد الدوعاجي في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء ان اللجنة الطبية ستقدم تقريرها النهائي حول التحقيق الذي قامت به للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع، لوزيرة الصحة بالنيابة يوم الخميس القادم قبل ان تعرض نتائجه للعموم في ندوة صحفية تنعقد في نفس اليوم.
ويبلغ العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان بمستشفى الرابطة، بسبب تعفن جرثومي 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 الى 15 مارس الجاري، وفق ما كان أعلن عنه محمد الدوعاجي خلال ندوة صحفية عقدت يوم 15 مارس 2019 وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في هذه الحادثة، وتم فتح تحقيق اداري بفريق خبراء للوقوف على اسباب وملابسات وفاة الولدان المقيمين بمركز وسيلة بورقيبة.
كما أعلن عضو لجنة الدفاع عن عائلات الرضع المتوفين في مركز التوليد وطب الرضيع كمال بن مسعود، في تصريح سابق ل(وات) انه تم فتح 15 تحقيقا قضائيا بمكتب التحقيق العاشر بالمحكمة الابتداية بتونس، حول حادثة وفاة الرضع.
En continu
- Hier 22:10 مهرجان النجع ببلخير من 27 الى 30أفريل 2019
- Hier 20:06 رجة أرضية ثانية بالقطار بقفصة بقوة 23ر3 درجة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:34
|04:00
|
21°
|21°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|21°-14
|25°-15
|24°-15
|23°-15
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 076) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 52 033) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 314) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 106) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 647) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 745) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 574) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 467) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 637) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 271) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 925) عبير موسى امام القضاء
( 37 516) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 35 975) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 895) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 112) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 803) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 779) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 112) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 950) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 856) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: خالد شوكات: رفعنا التجميد عن الشاهد لان النداء غفور رحيم