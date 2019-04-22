تطاوين: وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ ''اتفاق الكامور''

Lundi 22 Avril 2019
وات - نفّذ، اليوم الاثنين، عدد من شباب تطاوين، وقفة احتجاجية بساحة الشّعب وسط المدينة، للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من قرارات "اتفاق الكامور" الممضى في 16 جوان 2017، بين تنسيقية "اعتصام الكامور" والحكومة، بضمانة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها بالتشغيل والتنمية وبتفعيل إحداث صندوق التنمية والاستثمار بالولاية باعتمادات قدرت بـ80 ألف دينار، الذي تم التوقيع عليه في 28 أوت 2018 في إطار اتفاق "الكامور"، مهددين بالتصعيد وبإطلاق "الكامور 2"، من خلال محاولتهم نصب خيام وسط عدد من أحياء المدينة، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
ويذكر أن الحكومة، كانت قد كلفت وزير الصحة السابق، عماد الحمامي، بمتابعة ملف التنمية في الولاية وبتنفيذ قرارات رئيس الحكومة التي تم الاعلان عنها في أفريل 2017 واتفاق الكامور في جوان 2017 ، إلا أنه ومنذ مغادرة الحمامي، لم يتم تكليف خلف له في متابعة هذا الملف، ما أدّى إلى توقف جلسات المتابعة في هذا الخصوص وحال دون التسريع في تنفيذ المشاريع والإجراءات المتفق حولها.
ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها بالتشغيل والتنمية وبتفعيل إحداث صندوق التنمية والاستثمار بالولاية باعتمادات قدرت بـ80 ألف دينار، الذي تم التوقيع عليه في 28 أوت 2018 في إطار اتفاق "الكامور"، مهددين بالتصعيد وبإطلاق "الكامور 2"، من خلال محاولتهم نصب خيام وسط عدد من أحياء المدينة، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
ويذكر أن الحكومة، كانت قد كلفت وزير الصحة السابق، عماد الحمامي، بمتابعة ملف التنمية في الولاية وبتنفيذ قرارات رئيس الحكومة التي تم الاعلان عنها في أفريل 2017 واتفاق الكامور في جوان 2017 ، إلا أنه ومنذ مغادرة الحمامي، لم يتم تكليف خلف له في متابعة هذا الملف، ما أدّى إلى توقف جلسات المتابعة في هذا الخصوص وحال دون التسريع في تنفيذ المشاريع والإجراءات المتفق حولها.
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Par:essoltan (France )
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