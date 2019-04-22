رئيس الدولة يتحادث مع رئيس حركة مشروع تونس

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 22 أفريل 2019 بقصر قرطاج، محسن مرزوق رئيس حزب حركة مشروع تونس.وأفاد محسن مرزوق أنّ اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على تونس، وما تستوجبه الرهانات القادمة وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية نهاية السنة الجارية من تنقية للأجواء السياسية وخفض منسوب التوتر وإعلاء المصلحة الوطنية.