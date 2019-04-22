محمد الفاضل محفوظ يلتقي رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان صباح اليوم السيد مبارك الدُعيج الصباح رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الدور الرئيسي الذي يضطلع به قطاع الإعلام في ترسيخ مبادئ الحريّة والديمقراطيّة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، متوقفا عند أبرز خصائص المقاربة التونسيّة التشاركيّة في المجالات المتّصلة بدعم استقلاليّة الهيئات الدستورية ومراجعة الأطر القانونيّة المنظمة لقطاع الإعلام ولحريّة الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات دستور تونس الجديد.
وأعرب مبارك الدعيج الصباح بالمناسبة عن ارتياحه لعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين الكويت وتونس، مشدّدا على أهميّة تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين للنهوض بأدوار القطاع الإعلامي بالبلدين.
وجرى اللقاء بحضور علي أحمد الظفيري سفير الكويت بتونس و رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتي هذا اللقاء على إثر إمضاء اتفاقية تعاون اليوم الاثنين بين وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" و وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الدور الرئيسي الذي يضطلع به قطاع الإعلام في ترسيخ مبادئ الحريّة والديمقراطيّة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، متوقفا عند أبرز خصائص المقاربة التونسيّة التشاركيّة في المجالات المتّصلة بدعم استقلاليّة الهيئات الدستورية ومراجعة الأطر القانونيّة المنظمة لقطاع الإعلام ولحريّة الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات دستور تونس الجديد.
وأعرب مبارك الدعيج الصباح بالمناسبة عن ارتياحه لعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين الكويت وتونس، مشدّدا على أهميّة تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين للنهوض بأدوار القطاع الإعلامي بالبلدين.
وجرى اللقاء بحضور علي أحمد الظفيري سفير الكويت بتونس و رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتي هذا اللقاء على إثر إمضاء اتفاقية تعاون اليوم الاثنين بين وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" و وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
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Par:karimyousef (France )
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