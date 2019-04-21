تونس تعبر عن استنكارها للتفجيرات الارهابية الغادرة التي استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- عبرت تونس عن استنكارها الشديد للتفجيرات الارهابية الغادرة التي استهدفت اليوم الأحد 21 أفريل 2019 عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها أثناء الاحتفالات بعيد الفصح، وتسببت في سقوط مئات المدنيين الأبرياء من جنسيات مختلفة بين قتلى وجرحى .وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية ان تونس تتقدم في هذا الظرف الأليم باحر عبارات التعازي والمواساة للحكومة السريلانكية وللشعب السريلنكي الصديق متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى كما تشدد على رفضها التام لاستهداف دور العبادة والمعتقدات والأديان .وتجدد تونس الدعوة الى المجتمع الدولي لمزيد التنسيق و توحيد الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الأعمى الذي لا يعرف اجرامه حدودا جغرافية أو دينية او أخلاقية والذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكل البلدان والشعوب وللأمن والسلم الدوليين-