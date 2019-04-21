باجة: مهرجان البحيرة بوادى الزرقاء يثمن المشاهد الطبيعية للسهول والمياه وتاريخ المنطقة

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- ثمن مهرجان البحيرة بوادى الزرقاء من ولاية باجة فى دورته الثانية اليوم الاحد المشاهد الطيعية الخلابة للسهول و مياه بحيرة وادى الزرقاء وثراث المنطقة وتاريخها حيث استقطب المهرجان الاف الزوار على ضفاف بحيرة وادى الزرقاء وقرب الكنسية القديمة وعدد من المعالم المهملة.وبين صلاح الطرابلسي مدير مهرجان البحيرة بوادى الزرقاء لمراسلة"وات" بباجة ان المهرجان الذى تنظمه جمعية القناع المسرحي بالمنطقة وفضاء "اريسطوفانيس" الثقافي وروضة دنيا الاطفال وجمعية المحافظة على البيئة وعدد من مكونات الاسرة الثقافية بالمنطقة يهدف الى تعريف زواره بالبعد التاريخي لمنطقة وادى الزرقاء القديمة التى تحتوى على معالم قديمة مهملة وخاصة الكنيسة التى تاسست سنة 1928 ومقبرة ضحايا الحرب العالمية الثانية.وبين ان المهرجان يهدف ايضا الى اتاحة الفرصة للمواطنيين للاستمتاع بمشاهد الحقول الخضراء والنباتات الطبيعية المميزة للمنطقة فى فصل الربيع والى تثمين بحيرة وادى الزرقاء فى الرياضات الشراعية والى ترسيخ رياضات مرتبطة بالبيئة والى خلق مسلك سياحى يربط بين الطريق الوطنية والبحيرة مؤكدا ان المشاهد الطبيعية الرائعة بالمكان وموقعه والاثار الموجودة فيه من شانها ان تجعل منه قطبا سياحيا عالميا.وقد تابع د رواد المهرجان عروضا متنوعة منها عرض للفروسية وللفنون الشعبية لفرقة الشمال للفنون الشعبية بتستور وعرض موسيقي بعنوان " الفزعة طلت" و ورشات فى الاكلات التقليدية و فن العرائس والالعاب الهوائية للاطفال والمسرح والفن التشكيلي ومعرض للحرفيين بتستور ومجاز الباب.