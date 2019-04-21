المرصد الوطني للتزويد والأسعار: تراجع ملحوظ في أسعار أغلب المنتوجات الفلاحية خلال الفترة من 13 الى 20 أفريل 2019

Dimanche 21 Avril 2019
وات - أفاد المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة في بلاغ الأحد، ان مصالحه سجلت في إطار متابعها لوضعية تطور أسعار أهم المنتوجات الحساسة على المستوى الوطني، تراجعا ملحوظا في أسعار أغلب المنتوجات الفلاحية خلال الفترة المتراوحة بين 13 و20 أفريل 2019 وتراوحت نسب تراجع أسعار الخضر بين 7 بالمائة و29 بالمائة وخاصة منها البطاطا (17بالمائة و21 بالمائة) والطماطم (24 بالمائة و25 بالمائة) والفلفل الحار (25 بالمائة و28 بالمائة) و"الجلبانة" الخضراء (13بالمائة و15بالمائة) والفول الأخضر (23 بالمائة و25 بالمائة).
أما الغلال فتراجعت أسعارها بنسب تراوحت بين 7 بالمائة و33 بالمائة، وخاصة منها الفراولة (20 بالمائة و33 بالمائة) والتفاح (29 بالمائة و30 بالمائة) والموز (7 بالمائة و17 بالمائة) والدقلة (10 بالمائة و11 بالمائة).
وتراجعت أسعار اللحوم خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 3 بالمائة و11بالمائة وخاصة منها الدجاج الجاهز للطبخ (6 بالمائة 11 بالمائة) وشرائح الديك الرومي (3بالمائة و7 بالمائة)، وفق ما أكده المرصد الوطني للتزويد والأسعار ملاحظا تسجيل استقرار في مستويات أسعار البيض.
وعزا المرصد هذا التراجع في مستويات الأسعار بمختلف الأسواق والجهات، بالأساس إلى الحملات الرقابية التي تقوم بها مصالح المراقبة الاقتصادية بداية من 12 أفريل 2019 بالتنسيق مع المصالح الأمنية (حرس بلدي وشرطة بلدية) والديوانية التي استهدفت حركية النقل عبر الطرقات وأسواق جملة وأسواق تفصيل والمخازن، مما مكن من التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربين وساهم في تدعيم مستويات العرض.
وينتظر ان يتواصل منحى الإنخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة مع تعزز طرح المحاصيل الفصلية لعدة منتوجات فلاحية باعتبار التحسن المتوقع للعوامل المناخية، وفق ذات المصدر.
أما الغلال فتراجعت أسعارها بنسب تراوحت بين 7 بالمائة و33 بالمائة، وخاصة منها الفراولة (20 بالمائة و33 بالمائة) والتفاح (29 بالمائة و30 بالمائة) والموز (7 بالمائة و17 بالمائة) والدقلة (10 بالمائة و11 بالمائة).
وتراجعت أسعار اللحوم خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 3 بالمائة و11بالمائة وخاصة منها الدجاج الجاهز للطبخ (6 بالمائة 11 بالمائة) وشرائح الديك الرومي (3بالمائة و7 بالمائة)، وفق ما أكده المرصد الوطني للتزويد والأسعار ملاحظا تسجيل استقرار في مستويات أسعار البيض.
وعزا المرصد هذا التراجع في مستويات الأسعار بمختلف الأسواق والجهات، بالأساس إلى الحملات الرقابية التي تقوم بها مصالح المراقبة الاقتصادية بداية من 12 أفريل 2019 بالتنسيق مع المصالح الأمنية (حرس بلدي وشرطة بلدية) والديوانية التي استهدفت حركية النقل عبر الطرقات وأسواق جملة وأسواق تفصيل والمخازن، مما مكن من التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربين وساهم في تدعيم مستويات العرض.
وينتظر ان يتواصل منحى الإنخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة مع تعزز طرح المحاصيل الفصلية لعدة منتوجات فلاحية باعتبار التحسن المتوقع للعوامل المناخية، وفق ذات المصدر.
1 de 1 commentaires pour l'article 180926
En continu
- Hier 21:14 ليبيا: مقتل 9 من قوات حفتر في معارك طرابلس
- Hier 17:50 Maroc: Démission collective de 305 médecins
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:26
|19:01
|16:01
|12:25
|05:37
|04:03
|
18°
|19°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|19°-15
|30°-14
|28°-15
|26°-15
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 595) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 158) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 726) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 346) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 694) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 497) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 462) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 43 096) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 023) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 938) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 272) عبير موسى امام القضاء
( 37 487) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 369) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 869) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 768) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 846) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 041) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 761) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 731) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 282) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:dallalihtm (Europe )
Sur: مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي