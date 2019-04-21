المرصد الوطني للتزويد والأسعار: تراجع ملحوظ في أسعار أغلب المنتوجات الفلاحية خلال الفترة من 13 الى 20 أفريل 2019

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- أفاد المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة في بلاغ الأحد، ان مصالحه سجلت في إطار متابعها لوضعية تطور أسعار أهم المنتوجات الحساسة على المستوى الوطني، تراجعا ملحوظا في أسعار أغلب المنتوجات الفلاحية خلال الفترة المتراوحة بين 13 و20 أفريل 2019 وتراوحت نسب تراجع أسعار الخضر بين 7 بالمائة و29 بالمائة وخاصة منها البطاطا (17بالمائة و21 بالمائة) والطماطم (24 بالمائة و25 بالمائة) والفلفل الحار (25 بالمائة و28 بالمائة) و"الجلبانة" الخضراء (13بالمائة و15بالمائة) والفول الأخضر (23 بالمائة و25 بالمائة).أما الغلال فتراجعت أسعارها بنسب تراوحت بين 7 بالمائة و33 بالمائة، وخاصة منها الفراولة (20 بالمائة و33 بالمائة) والتفاح (29 بالمائة و30 بالمائة) والموز (7 بالمائة و17 بالمائة) والدقلة (10 بالمائة و11 بالمائة).وتراجعت أسعار اللحوم خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 3 بالمائة و11بالمائة وخاصة منها الدجاج الجاهز للطبخ (6 بالمائة 11 بالمائة) وشرائح الديك الرومي (3بالمائة و7 بالمائة)، وفق ما أكده المرصد الوطني للتزويد والأسعار ملاحظا تسجيل استقرار في مستويات أسعار البيض.وعزا المرصد هذا التراجع في مستويات الأسعار بمختلف الأسواق والجهات، بالأساس إلى الحملات الرقابية التي تقوم بها مصالح المراقبة الاقتصادية بداية من 12 أفريل 2019 بالتنسيق مع المصالح الأمنية (حرس بلدي وشرطة بلدية) والديوانية التي استهدفت حركية النقل عبر الطرقات وأسواق جملة وأسواق تفصيل والمخازن، مما مكن من التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربين وساهم في تدعيم مستويات العرض.وينتظر ان يتواصل منحى الإنخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة مع تعزز طرح المحاصيل الفصلية لعدة منتوجات فلاحية باعتبار التحسن المتوقع للعوامل المناخية، وفق ذات المصدر.