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سليانة: العثور على قذيفتين بأرض فلاحية بمعتمدية بوعرادة تعودان الى الحرب العالمية الثانية

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بمعتمدية بوعرادة مساء اليوم السبت من العثور على قذيفتين (طولها 35 صم) تعودان الى الحرب العالمية الثانية بارض فلاحية بعمادة سطيف من معتمدية بوعرادة حسب ما افاد به مصدر من الحرس الوطني لمراسلة (وات) بالجهة.
واكد ذات المصدر ان فلاحا عثر على القذيفتين ظهر اليوم بارض فلاحية على ملكه و قام باعلام الوحدات الامنية بالجهة.


  
  
     
  
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