Radio Babnet Tunisie On Air: Zied Gharsa - Ka7let Lahdhab  

تطاوين: إقبال كثيف على عيادات المستشفى المتنقل لمنظمة ''عين تونس''

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - حلّ المستشفى المتنقل لمنظمة "عين تونس"، اليوم السبت، بمدينة تطاوين، وباشر أطباؤه فحص المرضى وسط فوضى وسوء تنظيم نتيجة الإقبال غير المسبوق من المواطنين الذين اكتظت بهم ساحة المدرسة الابتدائية فرحات حشاد وساحة الشعب قبالتها، طلبا لخدمات هذه القافلة الطبية التي تندرج في اطار الاعمال الخيرية للمنظمة.

وأكد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة عين تونس، الطاهر المنجي، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن المشرفين على هذا المستشفى المتنقل حاولوا قدر الإمكان تأمين حسن سير عمله والتعاون مع السلط المعنية لتعميم الفائدة، إلاّ ان العدد الكبير من المواطنين، الذي قد يصل الى 3 آلاف مواطن تم تسجيل 1800 منهم منذ مساء أمس الجمعة، حال دون ذلك.
وأوضح أن عدم تنظيم هذا المستشفى في إحدى المؤسسات الصحية يأتي في إطار السعي الى القرب أكثر من المرضى، وقد وقع الاختيار على المدرسة الابتدائية فرحات حشاد لتجنيب ذوي الامكانات المحدودة تكبّد مصاريف التنقل للقيام بالفحوصات الطبية، على حد قوله، مؤكدا تعهد المنظمة بمتابعة المرضى في علاجهم وزياراتهم القادمة للمستشفى.

وأبرز أن 28 طبيبا من بينهم 6 رؤساء أقسام يشاركون في المستشفى المتنقل الذي يشمل حوالي 11 اختصاصا طبيا والمجهّز بمختلف مستلزمات العلاج والتشخيص، فضلا عن مجانية العيادات فيه، مشيرا إلى تسجيل إقبال كثيف على اختصاصات أمراض العظام والطب الباطني وخاصة أمراض العيون.
من جانبه، بيّن المدير الجهوي للصحة العمومية بولاية تطاوين، إبراهيم غرغار، لمراسل (وات) في الجهة، أنه اقترح على المنظمة تنظيم نشاطها داخل المستشفى الجهوي الا انها لم تقبل، بما يعفي الإدارة من تحمل مسؤولية سوء التنظيم والاكتظاظ الذي شهده هذا المستشفى خارج المؤسسات الصحية، معبّرا عن تمنياته بنجاح هذه البادرة.

  
  
     
  
cadre-62826e2d395effd4d9a4de58d4b88499-2019-04-20 21:05:01






0 de 0 commentaires pour l'article 180901



En continu

السبت 20 أفريل 2019 | 14 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 19:00 16:01 12:25 05:38 04:05
16°
 16° % 77 :الرطــوبة
تونــس 16°
4.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
16°-1621°-1629°-1525°-1427°-15
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555798755|180901 438|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires