راشد الغنوشي:''حركة النهضة لم تحسم موقفها بخصوص مرشحها للإنتخابات الرئاسية''

Samedi 20 Avril 2019
وات - قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "الحركة لم تحسم موقفها بخصوص مُرشّحها للإنتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح الغنوشي تعقيبا على إمكانية اعتبار لقائه برئيس الجمهورية أمس الجمعة، عودة للتوافق، "النهضة لم تقطع التوافق من جهتها وكنت أكدت من قبل، لرئيس الدولة أن التوافق شراكة وهي شراكة لم نقطعها وما نزال متمسّكين بها"، مضيفا قوله: "أتصور أن للرئيس الباجي قايد السبسي طبيعة توافقية وهو الذي يرعى سياسة التوافق".
كما أشار على هامش مشاركته في افتتاح أعمال الندوة الوطنية للكتاب العاميين المحليين لحركة النهضة، إلى أن "الحكومة القائمة ما تزال حكومة توافقية بين حركة نداء تونس وفروعها والنهضة ومشروع تونس"، ملاحظا أن النهضة في شراكة مع الجميع.
وأوضح الغنوشي تعقيبا على إمكانية اعتبار لقائه برئيس الجمهورية أمس الجمعة، عودة للتوافق، "النهضة لم تقطع التوافق من جهتها وكنت أكدت من قبل، لرئيس الدولة أن التوافق شراكة وهي شراكة لم نقطعها وما نزال متمسّكين بها"، مضيفا قوله: "أتصور أن للرئيس الباجي قايد السبسي طبيعة توافقية وهو الذي يرعى سياسة التوافق".
كما أشار على هامش مشاركته في افتتاح أعمال الندوة الوطنية للكتاب العاميين المحليين لحركة النهضة، إلى أن "الحكومة القائمة ما تزال حكومة توافقية بين حركة نداء تونس وفروعها والنهضة ومشروع تونس"، ملاحظا أن النهضة في شراكة مع الجميع.
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Par:Ettounssi (Tunisia )
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