معدل إمتلاء السدود تزيد بأكثر من 70 بالمائة مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة

Samedi 20 Avril 2019
وات - يقدر المخزون الإجمالي من المياه في السدود إلى يوم 19 أفريل 2019 بحجم 1827،426 مليون متر مكعب مقابل معدل في حدود 1049،408 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها على امتداد السنوات الثلاث المنقضية، أي بزيادة فاقت 70 بالمائة.
وبحسب المعطيات، التي نشرها موقع "فلاحتنا" فإن معدل إمتلاء سد سيدي سالم بلغ 98،5 بالمائة الى يوم 19 أفريل 201.
ويحتوي سيدي سالم، تبعا لذلك، على كميات من المياه في حدود 571،741 مليون متر مكعب أي بزيادة بنسبة 200 بالمائة مقارة بالفترة ذاتها من 2018.
ويحتوى سد بوهرتمة حاليا على 111،369 مليون متر مكعب اي بمعدل إمتلاء يناهز 99،4 بالمائة مقابل 285،609 مليون متر مكعب بسد سيدي البراق و75،937 مليون متر مكعب بسد سيدي سعد.
وبحسب المعطيات، التي نشرها موقع "فلاحتنا" فإن معدل إمتلاء سد سيدي سالم بلغ 98،5 بالمائة الى يوم 19 أفريل 201.
ويحتوي سيدي سالم، تبعا لذلك، على كميات من المياه في حدود 571،741 مليون متر مكعب أي بزيادة بنسبة 200 بالمائة مقارة بالفترة ذاتها من 2018.
ويحتوى سد بوهرتمة حاليا على 111،369 مليون متر مكعب اي بمعدل إمتلاء يناهز 99،4 بالمائة مقابل 285،609 مليون متر مكعب بسد سيدي البراق و75،937 مليون متر مكعب بسد سيدي سعد.
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Par:Ettounssi (Tunisia )
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