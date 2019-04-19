رياض بن فضل :وضع اليسار التونسي في أسوإ حالاته والجبهة الشعبية لا يمكن أن تتواصل بمنهجية العمل ذاتها

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- قال المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، "إن وضع اليسار التونسي في أسوإ حالاته وإن الجبهة الشعبية لا يمكن أن تتواصل على مثل هذه المنهجية في العمل"، موضحا أن المؤتمر التأسيسي لحزب القطب، سيناقش ضمن نقاطه ولوائحه الداخلية، مستقبله داخل الجبهة الشعبية.واعتبر بن فضل اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال انعقاد مؤتمر الحزب التأسيسي، الذي سيتواصل إلى غاية 21 أفريل 2019، أنه "بعد سبع سنوات من تأسيس الجبهة الشعبية، يجب التفكير في تغيير آليات العمل صلبها وأنها ليست حكرا أو ملكا لأمنائها العامين وإنما هي ملك لكل التونسيين المؤمنين بالخط الحداثي التقدمي"، ملاحظا أن استمرار وحدة الجبهة الشعبية، هو بمثابة "المعجزة إلى حد الآن".وأضاف أن حزب القطب يبحث عن توسيع دائرة التحالفات مع العائلة الحداثية الديمقراطية، "من أجل توسيع الحلم الوطني"، بوجود حكومة تستمع لمشاغلهم وتحقق تطلعاتهم، مشيرا إلى ضرورة "إحداث فضاء تنسيق بين الأحزاب التي تشارك اليسار الرؤية ذاتها، من اجل بناء مستقبل مُوحّد".وقال رياض بن فضل إنه يوجّه نقده للجبهة الشعبية، كما يوجهه لنفسه، وذلك في إطار النقد الذاتي الذي يُطوّر البناء السياسي نحو الفاعلية والنجاعة السياسية، مؤكدا أن "الوضع في تونس يحتاج إلى توحيد الجهود أكثر، لتقديم مقترحات جدية، من أجل إنقاذ البلاد".وبعد أن وجّه نقده للحكومة قائلا "إن الحكومة فشلت في تحقيق الحد الأدنى للحياة الإجتماعية السليمة"، اعتبر بن فضل أن نتائجها "كارثية على الإقتصاد وعلى القدرة الشرائية ومن الهام تغيير منوال التنمية الذي أثبت فشله".يذكر أن المؤتمر التأسيسي لحزب القطب، سيناقش طيلة الأيام الثلاثة، استراتيجيته للإنتخابات القادمة مع انتخاب أعضاء مكاتبه وهياكله الداخلية وانتخاب رئيس للحزب.وقد حضر الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر الذي انعقد بمقر بورصة الشغل بالعاصمة، عديد الشخصيات السياسية، من بينهم أحمد نجيب الشابي وعضو مجلس النواب فتحي الشامخي.