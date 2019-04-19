مهرجان تراث أولاد سيدي عبيد في نسخته الثانية يفتتح احتفالات ولاية توزر بشهر التراث لسنة 2019

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- افتتحت ولاية توزر احتفالاتها بشهر التراث لسنة 2019 بتنظيم النسخة الثانية من مهرجان تراث أولاد سيدي عبيد بتوزر وهي تظاهرة تقام يومي 19 و20 أفريل تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر وتتضمن لوحات من التراث اللامادي من غناء وأهازيج وتجسيد للعرس التقليدي بمختلف مراحله.واحتضنت ساحة الآداب والكتاب بحلبة من مدينة توزر لوحات فنية فيها تجسيد لمجموعة من المشاهد التقليدية من رحي بآلة الرحى التقليدية وإعداد حلي العروس التقليدي وخاصة "السخاب" الذي يتم اعداده من مجموعة من الأعشاب ويتميز بطيب رائحته، وصاحبت هذه الفقرات مجموعة من الأغاني البدوية لأولاد سيدي عبيد مصحوبة بآلة القصبة وتخللتها قراءات للشعر الشعبي من الجزائر.وتسعى التظاهرة وفق عامر عمري منسق المهرجان الى حفظ الذاكرة الشعبية والمحافظة على الموروث اللامادي المتمثل خصوصا في الغناء الركروكي وحمايته من الاندثار موضحا في تصريح لوات أن التظاهرة إضافة الى طابعها التراثي الثقافي فهي تسعى الى تثمين هذا التراث حتى يصبح منتوجا سياحيا قادرا على جلب السياح للجهة خصوصا وأن هذا الموروث تشترك فيه جهة الجريد مع ولايات الغرب التونسي وولايات الشرق الجزائري.وأضاف أن باقي فقرات المهرجان تتضمن سهرة مع الفنان الشعبي محمود العرفاوي مساء الجمعة، فيما يتضمن برنامج اليوم الثاني ندوة فكرية بعنوان "إسهامات عرش أولاد سيدي عبيد في الحركة الوطنية وفي حرب التحرير الجزائرية" وفيها شهادات عن بعض رموز المقاومة ضد المستعمر الفرنسي يليها عرض تنشيطي للأطفال ثم تجسيد للعرس التقليدي من خلال مشاهد "الجحفة" وما يصاحبها من أغان ولوحات للفروسية ليختتم بسهرة من التراث الركروكي بتقديم مجموعة من أغاني النساء والرجال بمصاحبة "القصاب" حافظ الخذيري والشاعر الشعبي الجزائري علي بن مسعود.تجدر الإشارة إلى أن برنامج شهر التراث بولاية توزر يتوزع بين الورشات والندوات العلمية وحلقات النقاش كما يشتمل على خرجة الربيع بمدينة نفطة أي خرجة سيدي حسن بن عياد ثم ورشة عمل حول التسجيل الرقمي للتراث الموسيقى وينظمها المعهد الجهوي للموسيقى.وتنظم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة ورشة الخط العربي بين الكلاسيكي والرقمي ولقاء حواريا حول الوسائل الحديثة ودورها في إحياء التراث.وبمدينة دقاش تنظم دار الثقافة بالمكان ورشة الصورة الرقمية ودورها في تثمين المعالم والمواقع الأثرية وتنظم جمعية أطلال ملتقى الصورة والتراث في دورته الأولى وتظاهرة كنوز التراث في دورتها السابعة فيما تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل حول الحرف التقليدية والتسويق الرقمي.