نور الدين سالمي: انجاز طريق سيارة تربط ولايتي قبلي وقابس يحتاج الى تمويلات هامة تتطلب ايجاد ممولين اقليميين ودوليين

Vendredi 19 Avril 2019
وات - أكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، الجمعة، ان انجاز طريق سريعة يربط ولايتي قبلي وقابس يعد من المشاريع التي تتجاوز كلفتها ألف مليون دينار وتحتاج بذلك الى ايجاد مموليين اقليميين ودوليين.
وأضاف السالمي، خلال زيارة أداها الى ولاية قبلي، ان وزارة التجهيز ستنسق مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للشروع لانجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبحث له عن التمويلات.
وتعهد السالمي بتعزيز معدات جهر الأتربة التي تحملها الرياح خلال موسم الربيع وتؤدي الى غلق الطرقات من خلال اصلاح آليتين وجلب آلية جديدة من المقر المركزي بالعاصمة.
وقرر السالمي تخصيص اعتمادات اضافية بقيمة 800 الف دينار لتثنية الطريق بالمدخل الشرقي لمدينة دوز وتعبيد الطريق الرابطة بين معتمديتي الفوار ورجيم معتوق لتشمل منطقة "المطروحة "وصولا الى حدود الولاية مع الجزائر.
وعاين السالمي تقدم انجاز حزمة مشاريع من بينها الوزير مشروع حماية حي النزلة الجوفية ببلدية قبلي من مياه الامطار باعتمادات تناهز 1,5 مليون دينار وتهذيب حي الواحة ببلدية جمنة باعتمادات تقدر 1,7 مليون دينار الى جانب عدة مشاريع اخرى.
وأضاف السالمي، خلال زيارة أداها الى ولاية قبلي، ان وزارة التجهيز ستنسق مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للشروع لانجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبحث له عن التمويلات.
وتعهد السالمي بتعزيز معدات جهر الأتربة التي تحملها الرياح خلال موسم الربيع وتؤدي الى غلق الطرقات من خلال اصلاح آليتين وجلب آلية جديدة من المقر المركزي بالعاصمة.
وقرر السالمي تخصيص اعتمادات اضافية بقيمة 800 الف دينار لتثنية الطريق بالمدخل الشرقي لمدينة دوز وتعبيد الطريق الرابطة بين معتمديتي الفوار ورجيم معتوق لتشمل منطقة "المطروحة "وصولا الى حدود الولاية مع الجزائر.
وعاين السالمي تقدم انجاز حزمة مشاريع من بينها الوزير مشروع حماية حي النزلة الجوفية ببلدية قبلي من مياه الامطار باعتمادات تناهز 1,5 مليون دينار وتهذيب حي الواحة ببلدية جمنة باعتمادات تقدر 1,7 مليون دينار الى جانب عدة مشاريع اخرى.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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