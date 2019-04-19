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مواطن تونسي يتعرض للايقاف التعسفي بالجزائر

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
بلاغ صحفي - يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضعية المواطن التونسي علي بويحي والذي توجه الى الجزائر يوم 14 افريل في اطار زيارة لأصدقائه بمدينة "القبائل" ليقع إيقافه منذ يوم 15 أفريل 2019 بمركز الامن الولائي بحجة تواجده قرب من احدى المسيرات الشعبية في مدينة القبائل.

يتعرض السيد علي بويحي لضغوطات وهرسلة اثناء التحقيق وتم منعه من الاتصال بالمصالح القنصلية التونسية ونقل للمستشفى أربعة مرات منذ إيقافه نتيجة حالات اغماء انتابته. قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعلام مصالح السفارة التونسية بالجزائر للتدخل لكن دون استجابة الى حد الان كما تم الاتصال بمنظمات حقوقية جزائرية. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة الوضع الصحي للمواطن التونسي وفي ظل الوضع الحالي بالجزائر:


يدعو المصالح القنصلية التونسية بالجزائر لسرعة التدخل (بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية التي واجهتنا اثناء التواصل معهم) وتقديم الإحاطة القانونية للمواطن التونسي

يحمل المصالح القنصلية التونسية بالجزائر تبعات بطء التدخل مما قد يعكر الوضعية الصحية والقانونية للمواطن التونسي علي بويحي

يطالب باطلاق سراح المواطن التونسي علي بويحي وتوفير الإحاطة الطبيه له ويخشى ان يدفع ضريبة التجاذبات والوضع في الساحة الجزائرية

يهيب بالمنظمات الحقوقية الجزائرية سرعة التدخل لتقديم الدعم القانوني للمواطن التونسي علي بويحي

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180820

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 13h 10m |           
تحميـــــــــــــــــــــــــــل المصالح القنصلية التونسية بالجزائر تبعات بطء التدخل مما قد (🌍👁🌍)
يعكر الوضعية الصحية والقانونية للمواطن التونسي علي بويحي



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