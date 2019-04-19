مواطن تونسي يتعرض للايقاف التعسفي بالجزائر

Vendredi 19 Avril 2019



بلاغ صحفي

- يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضعية المواطن التونسي علي بويحي والذي توجه الى الجزائر يوم 14 افريل في اطار زيارة لأصدقائه بمدينة "القبائل" ليقع إيقافه منذ يوم 15 أفريل 2019 بمركز الامن الولائي بحجة تواجده قرب من احدى المسيرات الشعبية في مدينة القبائل.يتعرض السيد علي بويحي لضغوطات وهرسلة اثناء التحقيق وتم منعه من الاتصال بالمصالح القنصلية التونسية ونقل للمستشفى أربعة مرات منذ إيقافه نتيجة حالات اغماء انتابته. قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعلام مصالح السفارة التونسية بالجزائر للتدخل لكن دون استجابة الى حد الان كما تم الاتصال بمنظمات حقوقية جزائرية. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة الوضع الصحي للمواطن التونسي وفي ظل الوضع الحالي بالجزائر:يدعو المصالح القنصلية التونسية بالجزائر لسرعة التدخل (بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية التي واجهتنا اثناء التواصل معهم) وتقديم الإحاطة القانونية للمواطن التونسييحمل المصالح القنصلية التونسية بالجزائر تبعات بطء التدخل مما قد يعكر الوضعية الصحية والقانونية للمواطن التونسي علي بويحييطالب باطلاق سراح المواطن التونسي علي بويحي وتوفير الإحاطة الطبيه له ويخشى ان يدفع ضريبة التجاذبات والوضع في الساحة الجزائريةيهيب بالمنظمات الحقوقية الجزائرية سرعة التدخل لتقديم الدعم القانوني للمواطن التونسي علي بويحيالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالرئيس عبدالرحمان الهذيلي