6 مؤسسات إعلامية من بين 22 مدت هيئة مكافحة الفساد بقائمات المعنيين بواجب التصريح بالمكاسب الراجعين اليها بالنظر

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن 6 مؤسسات إعلامية فقط من بين 22 استجابت لمراسلات الهيئة ومدتها بقائمات أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا الراجعين إليها بالنظر والمعنيين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، وذلك قصد تكوين قاعدة بيانات خاصة بهم.وأبرزت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن المؤسسات التى استجابت لمراسلاتها هى وكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسة الإذاعة الوطنية ومؤسسة التلفزة الوطنية وإذاعة ديوان أ ف م وإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وإذاعة شمس أ ف م.ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية الى التفاعل مع أحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومع مجهودات الهيئة الساعية إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة العامة.ووضعت على ذمة هذه المؤسسات العنوان الالكتروني: dp@inlucc.tn لمدّها بقائمة الأشخاص المعنيين بواجب التصريح لإدراجها بقاعدة البيانات، وذلك في اطار تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالتصريح بالمكاسب والمصالح.